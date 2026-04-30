В России создали умные «глаза» для БПЛА и роботов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
«Ростех» создал линейку умных «глаз» для БПЛА и наземных дронов

Российские специалисты создали линейку оптико-электронных систем для различных беспилотных платформ. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех» в Telegram.

В семейство изделий холдинга «Росэл» входит семь моделей умных «глаз» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также надводных и наземных роботизированных комплексов. Изделия различаются по массе, габаритам и дальности обнаружения объектов.

В сообщении подчеркнули, что все «глаза» отличаются экономным энергопотреблением. Системы смонтированы на гиростабилизированной поворотной платформе, которая обеспечивает качественное изображение при движении дрона.

Все приборы работают в видимом диапазоне, а часть изделий дополнительно оснастили инфракрасными каналами для работы в условиях недостаточной видимости. Также «Росэл» дополнил две модели встроенной нейросетью для автоматического распознавания объектов.

В ноябре 2025 года стало известно, что «Ростех» начал серийный выпуск линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных беспилотников.

