Войти
ЦАМТО

ВВС Индии получат крупную партию авиационных ракет Р-37М для Су-30МКИ

535
0
0
Ракета Р-37М
Ракета Р-37М.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

ЦАМТО, 29 апреля. По данным South China Morning Post, Индия подписала контракт с Россией на поставку около 300 ракет класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М на общую сумму порядка 1,2 млрд. долл.

Поставки планируется осуществить в течение 12-18 месяцев с момента подписания контракта. Носителями ракет на первом этапе определены истребители Су-30МКИ ВВС Индии.

Решение о закупке принято по итогам анализа боевых действий в ходе индо-пакистанского вооруженного столкновения в мае 2025 года (операция "Синдур"). В ходе воздушных боев истребители Су-30МКИ и Rafale ВВС Индии уступали в дальности пуска ракетам китайского производства (PL-15), применявшимся ВВС Пакистана с истребителей J-10C.

Интеграция Р-37М обеспечит ВВС Индии превосходство по дальности поражения над имеющимися у противника авиационными ракетами. Единственным аналогом по дальности среди состоящих на вооружении изделий остается китайская ракета PL-17.

Интеграция Р-37М в состав вооружения Су-30МКИ требует обновления программного обеспечения БРЛС "Барс" без конструктивной доработки планера. На первом этапе модернизации ракетами предполагается оснастить 84 ед. Су-30МКИ: каждый модернизированный самолет в базовой конфигурации несет две Р-37М, в полностью модернизированном варианте – от шести до восьми единиц.

Издание отмечает, что закупка рассматривается как промежуточное решение до принятия на вооружение отечественных ракет Astra Mk-2 и Astra Mk-3 (программа "Гандива").

Р-37М (по классификации НАТО: AA-13 "Axehead") – авиационная ракета класса "воздух-воздух" большой дальности разработки АО ГосМКБ "Вымпел". Ракета оснащена комбинированной системой наведения: инерциальная навигация с коррекцией на среднем участке и активная радиолокационная ГСН на конечном участке. Технические характеристики: длина – 4,06 м, стартовая масса – 600 кг, масса боевой части (осколочно-фугасная) – 60 кг, скорость – до М6, максимальная дальность поражения – до 400 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Rafale
Су-30
Су-30МК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
