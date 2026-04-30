Войти
Flotprom

Для нового научно-экспедиционного судна поставили дизель-генераторы

473
0
+1

На "Адмиралтейские верфи" доставили главные дизельные генераторы для строящегося по заказу Росгидромета научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов" проекта 23680. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Для выполнения задач в суровых климатических условиях на судно установят шесть дизельных генераторов: четыре – мощностью 4 МВт, два – мощностью 3 МВт. В соответствии с госконтрактом поставку обеспечивает предприятие группы компаний "Балтик".

Дизайн научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680

ОСК


"Мы последовательно движемся к завершению создания НЭС "Иван Фролов" в 2028 году. Каждый успешно пройденный шаг, особенно своевременная поставка главного энергоблока, подтверждает, что проект реализуется в намеченные сроки", – прокомментировал событие директор ААНИИ Александр Макаров.

Государственный контракт на постройку НЭС "Иван Фролов" заключен между "Адмиралтейскими верфями" и Росгидрометом в марте 2023 года. Разработчиками проекта выбрали Невское ПКБ. Резка металла для судна "Иван Фролов" стартовала в декабре 2023 года, а закладка состоялась в конце октября 2024 года. В марте этого года сообщалось, что продолжается формирование корпуса судна.

НЭС "Иван Фролов" предназначено для выполнения антарктической программы Российской Федерации. Ожидается, что новое судно придет на смену научно-исследовательскому судну "Академик Федоров", которое находится в строю с 1987 года. Планируется, что "Иван Фролов" прослужит более 30 лет.

Одновременно на борту будут выполняться работы по десяткам научных проектов – от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

Длина судна составит 164,8 метра, ширина – 26 метров, водоизмещение – около 25 тысяч тонн. Скорость – 16 узлов. Экипаж и спецперсонал – 240 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Академик Федоров
Ка-32
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
