Войти
ЦАМТО

В Бруней прибыли последние два самолета C-295MW, заказанные в 2022 году

495
0
0
Источник изображения: Фото: Royal Brunei Air Force

ЦАМТО, 29 апреля. Минобороны Брунея объявило о состоявшейся на авиабазе Римба церемонии встречи второй пары заказанных в рамках проекта "Воздушный транспорт" самолетов ВТА C-295MW.

В мероприятии, состоявшемся 20 апреля, принял участие принц Брунея Абдул Матин Болкиах.

Самолеты прибыли в Бруней, выполнив семидневный перелет с предприятия компании Airbus Defence and Space в Севилье (Испания), который начался 14 апреля.

Первые два C-295MW были поставлены 24 января 2024 года и приняты на вооружение ВВС Брунея 14 февраля 2024 года. На текущий момент они выполнили 518 полетов. Прибытие третьего и четвертого самолетов (TUDB 504 и TUDB 505) завершает формирование флота C-295MW в составе ВВС Брунея. Новая техника расширит возможности воздушных перевозок для поддержки проводимых на территории страны и за рубежом операций.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Брунея заключило с компанией Airbus Defence and Space контракт на поставку четырех самолетов C-295MW в декабре 2022 года. Минобороны Брунея не раскрыло стоимость покупки. Как планируется, они заменят один состоящий на вооружении ВВС Брунея самолет ВТА CN-235-110M, который был собран по лицензии компанией Indonesian Aerospace более 26 лет назад и эксплуатируется с 1997 года.

Предполагается, что новые самолеты будут применяться для транспортировки и десантирования войск и грузов, перевозки VIP-персон, оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, медицинской эвакуации, а также для поддержки поисково-спасательных операций.

Потенциально возможно применение C-295MW и для морского патрулирования при установке специального оборудования. По данным Janes, ранее ВВС Брунея высказали намерение улучшить возможности патрулирования на море, закупив дополнительные CN-235.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Испания
Продукция
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
