Войти
Известия.ru

NI назвал российский танк T-72 лучшим в мире

493
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российский танк Т-72 был признан лучшим танком в мире. Такой рейтинг 28 апреля предложил журнал The National Interest (NI).

«Он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Более того, эти танки легко производить в больших количествах, а когда они выходят из строя, это не имеет особого значения, потому что Россия может легко произвести еще», — сказано в публикации.

Отмечается, что T-72 способен преодолеть атаки беспилотников. Способность преодолевать препятствия и выполнять свою боевую задачу и делает российский танк лучшим в мире.

На втором месте в рейтинге расположился M1 «Абрамс», на третьем — Merkava V.

По данным обозревателя американского издания 19FortyFive Рубена Джонсона на 9 апреля, российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82» превосходит похожие европейские и американские системы, потому что управляется командой из трех, а не из четырех человек. Отмечается, что новый комплекс оснащен вращающейся башней с минометным модулем, способен стрелять каждые пять секунд, а функция автозагрузки боеприпасов сокращает количество персонала, необходимое для управления этим комплексом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Merkava
Т-72
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
