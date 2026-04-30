Российский танк Т-72 был признан лучшим танком в мире. Такой рейтинг 28 апреля предложил журнал The National Interest (NI).

«Он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Более того, эти танки легко производить в больших количествах, а когда они выходят из строя, это не имеет особого значения, потому что Россия может легко произвести еще», — сказано в публикации.

Отмечается, что T-72 способен преодолеть атаки беспилотников. Способность преодолевать препятствия и выполнять свою боевую задачу и делает российский танк лучшим в мире.

На втором месте в рейтинге расположился M1 «Абрамс», на третьем — Merkava V.

По данным обозревателя американского издания 19FortyFive Рубена Джонсона на 9 апреля, российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82» превосходит похожие европейские и американские системы, потому что управляется командой из трех, а не из четырех человек. Отмечается, что новый комплекс оснащен вращающейся башней с минометным модулем, способен стрелять каждые пять секунд, а функция автозагрузки боеприпасов сокращает количество персонала, необходимое для управления этим комплексом.