Китайские учёные предложили дешёвую альтернативу классическому авиатопливу

На фоне взрывного роста мировых цен на авиатопливо, достигших в апреле 200 с лишним долларов за баррель (а это почти двукратный рост с начала года), группа китайских учёных предлагает топливную альтернативу. Причём, как принято в Китае, её тут же назвали «технологическим прорывом», несмотря на то, что пока это лишь идея, воплощённая в лабораторных условиях.

Предложение состоит в том, чтобы превращать углекислый газ в реактивное топливо с помощью нового катализатора.

Исследование Шанхайского института передовых исследований Китайской академии наук (CAS) было опубликовано в профильном журнале ACS Catalysis.

В основе разработки - железный катализатор, модифицированный калием и алюминием. В ходе реакции при 330 градусах по Цельсию он формирует особое соединение - χ-Fe₅C₂/Fe₃O₄, которое позволяет эффективно наращивать длинные углеродные цепи для производства тяжёлых олефинов. Производительность катализатора для выработки компонентов топлива достигает 252,7 мг на грамм в час.

В ходе 800-часового теста он доказал стабильность.

Технология приходит на рынок в момент мощного скачка цен. Участники отрасли, оценивая последние данные по разным регионам, сообщают о том, что наибольшая цена на авиатопливо фиксируется в Евросоюзе, что уже приводит к необходимости для европейских авиакомпаний отменять целый ряд рейсов на летний период.