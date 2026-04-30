Ростех

«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности

Стенд «Рособоронэкспорт»
Стенд «Рособоронэкспорт».
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Международный форум пройдет с 26 по 29 мая в Московской области, площадь экспозиции компании составит более 600 кв. м

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в I Международном форуме по безопасности, который пройдет с 26 по 29 мая 2026 года под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.

На территории комплекса «Live Арена» в Московской области компания представит современные российские средства обеспечения безопасности. Площадь экспозиции «Рособоронэкспорта» составит более 600 кв. м.

На статической стоянке делегациям стран-участниц форума будут демонстрироваться специальные бронеавтомобили, вооружение ПВО, а также широкий спектр средств борьбы с БПЛА и другими аэродинамическими целями.

Стенд «Рособоронэкспорта» будет тематически разделен на зоны для демонстрации БПЛА и барражирующих боеприпасов, стрелкового оружия, вооружения и средств оснащения сотрудников сил специальных операций и снайперов, а также технических решений для охраны критически важной инфраструктуры и первых лиц.

Также на стенде компания представит новейшую российскую систему кибербезопасности, основанную на работе нейросетей.

В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций.

Для участия в форуме приглашены более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, советников глав государств по национальной безопасности, руководителей правоохранительных ведомств и специальных служб, представителей руководства международных организаций. В мероприятии также примут участие послы иностранных государств, представители научного сообщества, эксперты в сфере безопасности.

2 комментария
№1
30.04.2026 10:50
Усть-Луга и Туапсе продемонстрировали...
0
Сообщить
№2
30.04.2026 11:48
Армия в другом формате. А где все эти чудеса на фронте ив тылу.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития