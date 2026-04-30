«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности

Международный форум пройдет с 26 по 29 мая в Московской области, площадь экспозиции компании составит более 600 кв. м

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в I Международном форуме по безопасности, который пройдет с 26 по 29 мая 2026 года под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.

На территории комплекса «Live Арена» в Московской области компания представит современные российские средства обеспечения безопасности. Площадь экспозиции «Рособоронэкспорта» составит более 600 кв. м.

На статической стоянке делегациям стран-участниц форума будут демонстрироваться специальные бронеавтомобили, вооружение ПВО, а также широкий спектр средств борьбы с БПЛА и другими аэродинамическими целями.

Стенд «Рособоронэкспорта» будет тематически разделен на зоны для демонстрации БПЛА и барражирующих боеприпасов, стрелкового оружия, вооружения и средств оснащения сотрудников сил специальных операций и снайперов, а также технических решений для охраны критически важной инфраструктуры и первых лиц.

Также на стенде компания представит новейшую российскую систему кибербезопасности, основанную на работе нейросетей.

В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций.

Для участия в форуме приглашены более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, советников глав государств по национальной безопасности, руководителей правоохранительных ведомств и специальных служб, представителей руководства международных организаций. В мероприятии также примут участие послы иностранных государств, представители научного сообщества, эксперты в сфере безопасности.