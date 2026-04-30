Армия США разрабатывает роботов-санитаров для эвакуации раненых солдат

Робот-санитар

В условиях многократно возросшей активности всевидящих беспилотников эвакуация раненых с поля боя превратилась в весьма сложную и рискованную операцию.

Практический выход один — активно внедрять специализированных транспортных роботов для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. В связи с этим армия США объявила о приеме заявок на участие в конкурсе по реализации лучшего коммерческого решения. Речь идет о создании единой роботизированной платформы, способной вмещать достаточно груза для обеспечения одного пехотного взвода. Роботу придется действовать в самых сложных условиях, постоянно находясь на связи со своим подразделением. Система должна быстро перестраиваться, чтобы после доставки груза на ней можно было разместить двух раненых без вреда для их самочувствия. Робот может быть как телеуправляемым, так и автономным, должен быть малозаметным, уметь перемещаться по дорогам и вне их, а также работать при отсутствии GPS. Основой создания подобных транспортных средств могут стать уже существующие системы — к примеру, робот Hunter Wolf компании HDT Robotics, который обладает высокой грузоподъемностью и может оснащаться вооружением.

Александр Агеев