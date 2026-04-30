Посол России Озеров заявил о поставках дронов из Молдавии для ВСУ

Молдавские беспилотники, несмотря на нейтралитет страны, используются украинскими военными для атак на российские цели, заявил посол РФ в этой стране Олег Озеров.

Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия, обладая нейтральным статусом, поставляет Украине беспилотники, которые применяются против России. Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала производство таких дронов в городе Вадул-луй-Водэ.

"Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ", – заявил Озеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры выявили одну из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотников для украинских военных.

Ранее Министерство обороны России опубликовало список иностранных предприятий из восьми европейских стран, производящих беспилотники для Украины. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил России.

Тимур Шайдуллин