Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ?

Ассортимент ударных систем ВКС России непрерывно расширяется и совершенствуется. Противник регулярно замечает это на собственной шкуре. И вот теперь Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило о применении ВС РФ новейших крылатых ракет С-71К "Ковер" с осколочно-фугасной боевой частью.

Что представляет собой данный боеприпас и чем он отличается от уже применяемых в ходе СВО ракет авиационного базирования? В распоряжение противника попали обломки ракеты, на основании которых он делает ряд выводов о ее устройстве.

Так, фюзеляж ракеты, утверждает украинская разведка, выполнен из стеклопластика, а большинство элементов внутренней конструкции – из алюминиевых сплавов. Трапециевидное сечение корпуса боеприпаса обеспечивает его низкую радиолокационную заметность.

Складывающиеся стреловидные крылья позволяют разместить ракету не только на внешней подвеске, но и в бомбовом отсеке самолета (сообщается, что С-71К создана для применения с истребителя Су-57), что снижает заметность и носителя. Боеприпас оснащен компактным турбореактивным двигателем Р500. С дополнительными топливными баками дальность применения ракеты составляет до 300 км.

Система наведения – инерциальная навигационная, независимая от внешних источников информации, благодаря чему обеспечивается устойчивость к воздействию РЭБ. Другим достоинством данной системы является ее простота и, как следствие, сравнительная дешевизна. Ограничением данного устройства является возможность работать только по заранее определенным целям.

Но самым главным в устройстве С-71К "Ковер" является то, что ее боевой частью является старая осколочно-фугасная бомба ОФАБ-250-270, разработанная еще в годы холодной войны. Эта свободнопадающая авиабомба предназначена для поражения не слишком хорошо защищенных целей противника, включая военно-промышленные объекты, аэродромы, транспортную инфраструктуру, огневые позиции ПВО и артиллерии, склады и нефтехранилища, живую силу. Взрыв бомбы, помимо ударной волны, дает разлет 11 520 осколков, обеспечивающих зону сплошного поражения в радиусе 50 метров.

И теперь старая, но все еще весьма разрушительная бомба превращена во вполне современную крылатую ракету, позволяющую нашим пилотам наносить удары по противнику, не входя в зону действия неприятельской ПВО.

Отметим, что помимо С-71К "Ковер" в распоряжении ВКС России есть и С-71М "Монохром" – барражирующий боеприпас воздушного базирования, оснащенный бортовой системой интеллектуального поиска и наведения на основе нейросети. Элементы искусственного интеллекта и электронно-оптические датчики обеспечивают поиск, обнаружение, распознавание цели и принятие решения на ее поражение в автоматическом, полностью автономном режиме. Причем не только стационарных, но и подвижных объектов.

То есть главное различие этих двух боеприпасов заключается в системе наведения. При необходимости они могут комплектоваться и другими боевыми частями, имеющими сходные массогабаритные характеристики.

Семейство С-71 является дальнейшим развитием той же концепции, что легла в основу знаменитых УМПК (унифицированного модуля планирования и коррекции), позволяющего превратить свободнопадающие авиационные бомбы в управляемые, точно поражающие неприятеля на дистанции 50–100 км (в зависимости от модификации и высоты сброса). Разработка этих устройств, открывающих перед старыми бомбами новые возможности, была начата еще в начале 2000-х годов. Однако с началом СВО их применение стало необходимым условием выживания тактической авиации в условиях современной ПВО.

Важным обстоятельством является дешевизна и простота этой разработки. Достаточно сказать, что установку УМПК на авиабомбу может производить техник авиационного вооружения прямо на аэродроме, перед подвеской боеприпаса на самолет.

В основе С-71 заложен, пусть и на новом уровне, тот же принцип – использование старого вооружения как базы для создания современного.

Опыт СВО показал, что оружие должно быть прежде всего массовым, в том числе чтобы перегружать и проламывать неприятельскую ПВО и гарантированно поражать объект. Для этого и его производство должно легко масштабироваться, причем в сжатые сроки, быть простым и недорогим.

Хотя С-71 связывают с Су-57, можно с уверенностью утверждать, что данный боеприпас можно использовать и с другими нашими самолетами, такими, например, как Су-34, Су-35 и Су-30. Кроме того, уже сообщалось, что в качестве носителя этих ракет он может быть интегрирован в комплекс бортового вооружения тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник". Стоит отметить, что и "Охотник", и тем более Су-57 – крайне дорогие и высокотехнологичные образцы боевой техники. Таким образом, перед нами, можно сказать, искусный сплав традиций и инноваций: давно известную дешевую боевую часть интегрировали в современный технологический контур.

Похожие конструкции существуют и в ВВС США. Это JDAM (Joint Direct Attack Munition – высокоточное управляемое оружие) Long Range или JDAM-LR, о недавних испытаниях которого сообщает TWZ. Эта фактически крылатая ракета является продолжением JDAM Extended Range (JDAM-ER) – блока планирования и корректировки авиабомбы. То есть американцы идут тем же путем: вначале установили на свободнопадающую авиабомбу блок корректирования и раскладывающиеся крылья, а затем добавили к нему реактивный двигатель. Они пришли к аналогичным решениям, что и наши разработчики, возможно, и благодаря изучению опыта СВО.

Таким образом, американские военные, выдав техзадание корпорации Boeing на производство данного "гибридного" оружия, подтвердили актуальность подхода, позволяющего в предельно сжатые сроки и со сравнительно небольшими затратами модернизировать, казалось бы, безнадежно устаревшее оружие (каковым в нынешних условиях являются свободнопадающие бомбы) до современного уровня, возвращая ему актуальность.

СВО, разумеется, показала важность такого и инновационного оружия, как, например, гиперзвуковые (если мы говорим об авиации, то аэробаллистические) ракеты, способные совершать сложные маневры, уклоняясь от перехватчиков ПВО. Но это для самых важных и ответственных целей, в то время как для масштабного "выноса" опорников врага, позиций дроноводов и прифронтовой логистики нужны бомбы с УМПК и С-71 – точные, надежные, недорогие и потому многочисленные.

И если учесть, что "Ковер" и "Монохром" все же предназначены для применения на тактическом и оперативно-тактическом уровне, то создан и недорогой боеприпас, способный применяться вместо дорогостоящих ракет Х-101 и Х-555 (и наряду с ними).

Речь идет о новой крылатой ракете авиационного базирования, известной как "изделие 30", с дальностью более 1500 км, оснащенной двухконтурным турбореактивным двигателем "Изделие-64Р" и имеющей боевую часть весом 800 кг. TWZ высказывает мнение, что для производства "изделия 30" также используются узлы устаревших систем, что значительно упрощает и удешевляет производство боеприпаса. Ракета, по утверждению украинских источников, используется ВКС РФ с конца прошлого года. Издание полагает, что широкое применение ракет С-71 и "изделия 30" усилит кризис ПВО Украины.

Борис Джерелиевский