Дальнобойные «Ковры». Чем грозит Украине применение Россией нового оружия?

Полковник Ходаренок: ракета С-71К «Ковер» может точечно поражать объекты ВСУ

В зоне специальной военной операции ВС России применили новую ракету С-71К «Ковер», утверждают в украинской разведке. Эта ракета представляет собой грозное оружие для поражения точечных объектов ВСУ. О характеристиках и перспективе применения нового российского оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Российские военные впервые использовали новую крылатую ракету воздушного базирования С-71К «Ковер» в зоне СВО, утверждает Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

С-71К «Ковер» представляет собой образец «удешевленного» высокоточного дальнобойного авиационного боеприпаса. Ракета разработана ОКБ «Сухой» (филиал «Объединенной авиастроительной корпорации») специально для применения в составе вооружения истребителя пятого поколения Су-57, а в перспективе должна быть интегрирована в состав комплекса вооружения ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник».

Как пишет Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий, разработка семейства дальнобойных авиационных высокоточных боеприпасов семейства С-71 (именуемых иногда «ударными БЛА») ведется как минимум с 2019 года. По опубликованным данным, семейство предусматривало два вида исполнения:

-изделие С-71К (шифр «Ковер») — управляемый малозаметный модуль оружия, предназначенный для размещения бомб различного калибра, обладающий малой радиолокационной и ИК-заметностью и предназначенный для скрытного поражения целей с заранее известными координатами. По своей сути, С-71К является аналогом крылатой ракеты воздушного базирования традиционного типа;

-изделие С-71М (шифр «Монохром») — барражирующий боеприпас воздушного старта, оснащенный бортовой системой интеллектуального поиска и наведения на основе нейросети, предназначенной для автономного поиска и поражения целей в заданном районе, с автоматическим обнаружением, распознаванием и принятием решения на поражение. «Монохром» комплектуется осколочно-фугасной или проникающей фугасной боевой частью массой до 250 кг.

С-71М «Монохром» и С-71К «Ковер» имеют квадратное сечение конфигурации корпуса для возможности размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя Су-57. Оба аппарата обладают весьма малой радиолокационной заметностью. Считается, что она располагается в районе 0,01 кв. м.

Российский истребитель Су-57Э. Источник: © Пресс-служба ОАК

ГУР утверждает, что фюзеляж перспективного российского авиационного средства поражения С-71К «Ковер» изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы каркаса выполнены из алюминиевых сплавов.

Конструктивно С-71 имеет трапециевидный фюзеляж со складывающимся стреловидным крылом и перевернутыми V-образными цельноповоротными стабилизаторами, воздухозаборник размещен сзади.

Габариты С-71 позволяют разместить четыре таких боеприпаса во внутреннем отсеке боевого самолета пятого поколения Су-57. Также возможно размещение С-71 на тяжелом ударном реактивном БПЛА С-70 «Охотник» (для последнего количество боеприпасов пока не называлось).

По двигателю изделие унифицировано с серийными российскими ракетами Х-101 и Х-59М — используется турбовентиляторный ТРДД-50 (малогабаритный двухконтурный турбореактивный двигатель одноразового применения).

Нанесение авиаударов крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии бомбардировщиком Ту-95МС. Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ

По другим данным, ракета С-71 оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем R500 тягой 70 кгс разработки и производства ООО «Reynolds» (Москва), с 2024 года входящего в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Конструкция предполагает использование основного и двух боковых топливных баков, что обеспечивает вероятную дальность полета до 300 км.

Максимальная скорость полета составляет, по разным и неподтвержденным данным, от 730 до 950 км/ч, рабочая высота — до 8 км. Минимальная высота полета при этом составляет от 5 до 75 метров.

Есть ли аналоги?

В качестве боевой части используется стандартная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 калибра 250 кг, установленная в силовой раме в передней части фюзеляжа ракеты. Следует отметить, что первые образцы ОФАБ-250-270 были приняты на вооружение в 1956 году (70 лет назад).

По некоторым данным (требующим уточнения), система наведения ракеты С-71К состоит из цифровой инерциально-навигационной системы, радиолокационного высотомера, модуля ГЛОНАСС/GPS-коррекции, оптико-электронного корреляционного датчика, а также биспектральной средней или длинноволновой ИК ГСН с рабочими длинами волн 3–5 и 8–12 мкм.

AGM-158 JASSM. Источник: Фото: U.S. Air Force

Перспективное авиационное средство поражения, каковым является крылатая ракета воздушного базирования С-71К «Ковер», — грозное оружие и в первую очередь предназначено для поражения важных точечных объектов ВСУ. В этом варианте боевого применения будут продемонстрированы все ее лучшие качества. К тому же малая радиолокационная заметность российского изделия позволяет ему успешно действовать в зонах поражения украинских средств ПВО.

Зарубежный аналог с характеристиками, близкими к С-71К, отыскать сложно. С большими допущениями «Ковер» можно сравнить с американской AGM-158 JASSM, но отечественное изделие, если и уступает AGM-158 в мощности боевой части, то существенно отличается в лучшую сторону по цене. AGM-158 стоит около $1 млн. С-71К существенно дешевле, что позволяет применять ее в ходе боевых действий большими сериями.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

