«Роботы-убийцы». Могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ?

Defense News: Украина заменит задействованных в логистике солдат на роботов

Украинские войска меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов. В первой половине 2026 года Украина планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов (НРТК). Они осуществляют подвоз материальных средств, эвакуируют с поля боя раненых военнослужащих, ведут боевые действия, проводят диверсионные операции и устанавливают минно-взрывные заграждения. Смогут ли роботы полностью заменить бойцов на передовой, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Беспилотные летательные аппараты и наземные роботы совершают революцию в войне, меняя ее облик. Традиционные способы и формы применения вооруженных сил стремительно уходят в прошлое, пишет The Independent.

Как отмечает издание, украинские войска меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов. Некоторые штурмовые бригады планируют заменить около 30% своей пехоты беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС).

В первой половине 2026-го Украина планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов (НРТК), призванных заменить солдат в решении задач подвоза материальных средств на передовой. Планируемые поставки НРТК, как сообщает Defense News, вдвое превышают показатели 2025 года.

«Наша цель — сто процентов логистики на передовой должно выполняться роботизированными системами», — говорит министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, только в марте НРТК выполнили более девяти тысяч эвакуационных и логистических миссий на передовой. Но еще более важная задача при внедрении НРТК — сократить санитарные и безвозвратные потери в ходе боевых действий. Сегодня их основная часть как раз и приходится на выполнение задач по доставке материальных средств и смене подразделений на переднем крае.

К примеру, наземные роботизированные платформы осуществляют подвоз материальных средств, эвакуируют с поля боя раненых военнослужащих, ведут боевые действия, проводят диверсионные операции и устанавливают минно-взрывные заграждения. В то время как один человек может нести около 20 кг снаряжения, роботы способны доставлять груз весом от 200 до 600 кг.

По данным independent, наиболее часто ВСУ используют робота TW12.7 с пулеметом Browning. Этот НРТК производит украинская компания DevDroid. Его стоимость составляет $30 тыс., с пулеметом Browning — $50 тыс.

И интенсивность использования подобной техники в ходе боевых действий только нарастает. Когда в ведение войны в полном объеме включится и искусственный интеллект, облик современного вооруженного противоборства изменится еще более радикально.

Наземный робот TW12.7. Источник: Минобороны Украины

И как бы это ни выглядело сегодня странным, но споры о том, сумеет ли человечество удержать контроль над использованием этих возможностей, сохраняя при этом право и гуманизм, продолжаются. По-прежнему драматизируется угроза «роботов-убийц». Нет конца дискуссиям на тему, а кто же будет отвечать, если автономный боевой робот ошибется, и поразит гражданскую цель. Продвигается и идея «нормативного моратория» на применение полностью автономных летальных систем.

Наверное, некоторые из этих тезисов и имеют до определенной степени право на существование, но суть вопроса сегодня далеко не в этом. Главное заключается в том, насколько боевые и оперативные возможности одной из противоборствующих сторон (оснащенной роботизированной боевой техникой и использующей искусственный интеллект) будут превосходить аналогичные возможности другой стороны.

Главное — база

А такое превосходство может быть достигнуто только за счет одного — всемерного укрепления оборонно-промышленной базы. И этом плане заслуживают самого пристального внимания строки из стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки 2025 года.

Как подчеркивается в этом доктринальном документе, «сильные, боеспособные вооруженные силы не могут существовать без сильной, боеспособной оборонно-промышленной базы. Огромный разрыв, продемонстрированный в недавних конфликтах, между недорогими беспилотными летательными аппаратами и дорогостоящими системами, необходимыми для защиты от них, обнажил острую потребность в изменениях и адаптации».

Соединенным Штатам, отмечается в стратегии, нужна национальная мобилизация для создания мощных инновационных оборонных систем по низкой цене, для производства наиболее эффективных и современных систем и боеприпасов в больших масштабах, а также для восстановления цепочек поставок оборонной промышленности.

В документе говорится, что США должны предоставить своим бойцам «полный спектр возможностей, начиная от недорогого оружия, способного победить большинство противников, до самых эффективных высокотехнологичных систем, необходимых для конфликта с изощренным противником».

И с подобными тезисами невозможно не согласиться. Какая-либо роботизированная техника и тем более искусственный интеллект просто нереальны без развитой электронно-компонентной базы и масштабного производства микропроцессоров, да и без обладания необходимыми вычислительными мощностями сдвинуть дело в нужном направлении никак нельзя.

Возможно ли «восстание машин»?

Что касается бесконечной тиражируемой темы о «восстании машин», которое чуть ли неизбежно произойдет с внедрением ИИ и масштабной роботизацией вооруженной борьбы, то слухи об этом бунте несколько преувеличены. Даже в автоматизированных системах управления боевыми действиями, которые разрабатывались и внедрялись в войска в 1960–1970 годах, цифровые вычислительные комплексы предлагали командиру только рекомендации по поражению целей, а окончательное решение всегда оставалось за офицером-оператором.

Роботы действительно во многих областях могут заменить бойцов и на переднем крае, и в тылу. Особенно это кается военно-учетных специальностей, в которых выполнение обязанностей связано с большим риском для жизни и здоровья военнослужащего, к примеру, в подразделениях инженерных войск при осуществлении разминирования.

Но предполагать, что роботизированные комплексы будут навязывать свою волю командиру при принятии решения на боевые действия и, более того, самостоятельно определять объекты поражения, для этого все-таки нужно чрезмерное воображение. Подобные функции были, есть и останутся за человеком-оператором. Именно так и будет выстроено все необходимое программное обеспечение.

Поэтому не стоит чересчур увлекаться дискуссиями и текстами о «роботах-убийцах», а все внимание следует обращать на необходимость укрепления оборонно-промышленной базы страны и считать это одной из важнейших общенациональных задач нашего государства.

Интеграция искусственного интеллекта в войска и интенсивная роботизация армии и флота — магистральные направления развития отечественных Вооруженных сил. И это не может быть предметом сомнений и дискуссий.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).