ТАСС: Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на ВСУ в тылу

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в тылу. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах, отметив, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) ничего не может сделать с этим оружием России.

«На удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру»), где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности», — пояснил собеседник агентства.

Скорость «Кинжалов» составляет 10 Махов, и системы ПВО ВСУ, в том числе и американские Patriot, просто не успевают на них среагировать.

Ранее российский военный эксперт призвал к удару по Одессе баллистической ракетой «Орешник» или гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» после атак ВСУ на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае.