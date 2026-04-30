"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" ( Артиллерийский музей Санкт-Петербурга).

Наряду с различными современными комплексами ПВО и дронами-перехватчиками для борьбы с залетающими в тыл вражескими беспилотниками можно использовать и старые, проверенные десятилетиями эксплуатации системы.

Одна из них - принятая на вооружение в конце 40-х годов 14,5-мм счетверенная зенитная установка ЗПУ-4. На ней применены известные пулеметы КПВ.

С помощью этого оружия можно поражать цели на дальности 2000 метров и высоте до 1500 метров. Учитывая, что украинские беспилотники достаточно крупные и сравнительно малоскоростные, "четверка" должна работать по ним достаточно эффективно.

Напомним, что во время операции "Буря в пустыне" иракские расчеты ПВО сбивали крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, летевшие на малых высотах со скоростью до 890 километров в час.

Скорострельность - шесть сотен выстрелов в одну минуту на один ствол, а суммарно до - 2400 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули - 1000 метров в секунду. Масса установки - 2,1 тонны.

Разумеется, в соответствии с современными реалиями необходима установка тепловизионного прицела, который увеличил бы эффективность ЗПУ в ночное время. Плюс установка на грузовые автомобили существенно повысила бы мобильность.

Алексей Брусилов