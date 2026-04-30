Вестник Мордовии

"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" ( Артиллерийский музей Санкт-Петербурга).

Наряду с различными современными комплексами ПВО и дронами-перехватчиками для борьбы с залетающими в тыл вражескими беспилотниками можно использовать и старые, проверенные десятилетиями эксплуатации системы.

Одна из них - принятая на вооружение в конце 40-х годов 14,5-мм счетверенная зенитная установка ЗПУ-4. На ней применены известные пулеметы КПВ.

С помощью этого оружия можно поражать цели на дальности 2000 метров и высоте до 1500 метров. Учитывая, что украинские беспилотники достаточно крупные и сравнительно малоскоростные, "четверка" должна работать по ним достаточно эффективно.

Напомним, что во время операции "Буря в пустыне" иракские расчеты ПВО сбивали крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, летевшие на малых высотах со скоростью до 890 километров в час.

Скорострельность - шесть сотен выстрелов в одну минуту на один ствол, а суммарно до - 2400 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули - 1000 метров в секунду. Масса установки - 2,1 тонны.

Разумеется, в соответствии с современными реалиями необходима установка тепловизионного прицела, который увеличил бы эффективность ЗПУ в ночное время. Плюс установка на грузовые автомобили существенно повысила бы мобильность.

Алексей Брусилов

BGM-109 Tomahawk
№1
30.04.2026 10:50
Если говорить об эффективности, то для уничтожения дальних беспилотников ВСУ больше подходит установка 12,7 мм. Дальность стрельбы аналогичная, могущество действия по цели достаточное. При этом вес установки и живучесть стволов более приемлемы. В 1972 году была изготовлена установка «Утес-M» (заводской индекс ТКБ-095). Она была оснащена двумя серийными пулеметами НСВ-12,7 (6П11), горизонтально расположенными на общей качающейся части. Приводы наведения только ручные. В качестве прицела использовано прицельное визирное устройство ПЗУ-6, позволявшее вести огонь по воздушным целям, движущимся со скоростью до 300 м/с.
  Для уничтожения мелких дронов эффективна установка из пулемёта Калашникова модернизированного (ПКМ). По тем же причинам.
  Однако принятие этих установок на снабжение невозможно по внутренним причинам Министерства обороны Российской Федерации. Наши военные чиновники не приспособлены собирать морально устаревшее оружие по всему миру. В отличие от Украины, которая скупает всё старьё, вплоть до оружия африканских племён, наши найдут тысячу причин, чтобы этого не делать.
  Конечно, есть объективные причины. Без ночных прицелов ЗПУ — это бесполезный хлам. Однако китайские бытовые прожекторы и звукопеленгаторы сами просятся в руки.   Проблема в том, что у чиновников и генералов мышление ещё во многом мирное. После очередной трагедии с Черноморским флотом начали устанавливать на борт пулемёты, но их количества явно недостаточно. Стесняются закупать оружие в КНДР, а своего нет.
Очень жаль, что Владимир Владимирович не нашел такого соратника, как Лаврентий Павлович Берия —  Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
