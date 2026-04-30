Ждет ли Европу и Америку развод? (Financial Times, Великобритания)

FT: США не готовы покинуть Европу, а та не может обходиться без Америки

В своих грезах о возмездии Европе за нелояльность Вашингтон так и не дошел до закрытия там американских баз. Похоже, что оба берега Атлантики понимают, что по-прежнему связаны узами несчастливого брака, пишет FT. Официальный развод — дело серьезное. И обе стороны к нему пока не готовы.

Гидеон Рахман

ВВС США обосновались на базе Лейкенхит в Великобритании в 1948 году. Авиабаза Рамштайн в Германии была основана в начале 1950-х годов. Сегодня в Европе насчитывается более сорока военных баз США, на которых размещается около 85 тысяч военнослужащих.

Но ничто не вечно. И впервые в жизни я осознал, что и американскому военному присутствию в Европе тоже может прийти конец.

Самый непосредственный раздражитель — война в Иране. Нежелание Европы помогать — и особенно прямой запрет на использование европейских баз для миссий в Иране — привел Дональда Трампа в ярость. Он заклеймил европейцев “трусами”, а НАТО — “бумажным тигром”. Госсекретарь США Марко Рубио многозначительно поинтересовался, для чего Америке заботится о базах в Европе, если она даже не может ими воспользоваться в трудную минуту.

Считается, что администрация Трампа уже подбирает европейским союзникам наказание по окончании войны с Ираном. Высказывались самые разные идеи — в том числе исключить Испанию из НАТО и отказаться от признания британского суверенитета над Фолклендскими островами.

Однако возможно, что администрация Трампа не вполне осознает, что досада взаимна. Европейские политики горько жалуются — подчас во всеуслышание — что США развязали непродуманную и незаконную войну, даже не посоветовавшись с союзниками по НАТО. Доверие европейцев к руководящей роли США также упало ниже плинтуса — что вполне объяснимо, когда американский главнокомандующий публикует автопортреты в образе Иисуса и угрожает стереть с лица земли целую цивилизацию.

И мало одной войны в Иране: за прошлый год США ввели пошлины для европейских союзников и даже пригрозили вторгнуться в Гренландию, открыв немыслимую перспективу, что европейским солдатам придется сражаться с американцами. Опрос журнала Politico, проведенный ранее в этом месяце, показал, что в Испании, Италии, Франции и Германии все больше респондентов считают США угрозой, а не “близким союзником”. Испанский премьер Педро Санчес восстановил свою политическую репутацию, решительно и в резких выражениях осудив внешнюю политику США. Даже лидеры преданных Америке Польши и Германии и те открыто усомнились в лидерстве Вашингтона.

Со времен Второй мировой войны присутствие США в Европе было во многом “империей по приглашению” (Термин норвежского историка и директора Норвежского Нобелевского института Гейра Лундестада. – Прим. ИноСМИ). И европейцев все чаще разбирает соблазн это приглашение отозвать.

Так кто же больше потеряет от сокращения американского военного присутствия в Старом свете — США или Европа?

Для американцев это во многом будет зависеть от того, желают ли США по-прежнему демонстрировать мощь в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Несмотря на политическую браваду по обеим берегам Атлантики, реальность такова, что США активно используют свои европейские базы в ходе нынешней войны. Американский летчик, сбитый над Ираном и впоследствии спасенный в ходе специальной операции, мог вылететь как раз из Лейкенхита.

Если США решат, что европейские базы им больше никогда не понадобятся, они, безусловно, могут их закрыть. Но, учитывая регулярность военных вмешательств Америки на Ближнем Востоке (а также на Балканах) за последние десятилетия, мысль, что нынешняя война с Ираном станет последней в своем роде, кажется опрометчивой. Европейские закупки американского вооружения и других товаров также служат подспудной гарантией американских обязательств в области безопасности. Однако скепсис неуклонно нарастает, и движение “Покупай европейское” набирает обороты.

Прощание с американцами сопряжено с большими рисками и для Европы. Россия все еще ведет свою спецоперацию на Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Москва сможет атаковать территорию НАТО в течение нескольких месяцев. С аналогичными предупреждениями, но со сроком в несколько лет, а не месяцев, выступили политики в Берлине и Лондоне. Как отметил Туск, все больше европейских лидеров сомневаются, что США при Трампе будут соблюдать положение НАТО о взаимной обороне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Европа в настоящее время не в силах защитить себя от России без американской помощи. Он же стал лицом европейских попыток ублаготворить Трампа любой ценой.

Некоторые европейские лидеры оценивают шансы континента защитить себя более оптимистично. В частности, подчеркивают, что военная кампания России на Украине складывается отнюдь не блестяще. Тем не менее, общепризнанно, что Европа на сегодняшний день опирается на американский военный потенциал, который будет иметь решающее значение в любом конфликте. Это и средства противовоздушной обороны, и разведывательные ресурсы, и тяжелая транспортная авиация, которая потребуются для скорейшей переброски войск к линии фронта. Устранение этих пробелов займет много лет. Сама структура командования НАТО также выстраивается вокруг руководящей роли США.

По всем этим причинам большинство европейских лидеров по-прежнему опасаются выказать свои реальные чувства и лишь мечтают о том, чтобы послать американского президента куда подальше. В то же время показательно, что даже в своих грезах о возмездии Европе администрация Трампа так и не дошла до массового закрытия американских баз в Европе. Похоже, что оба берега Атлантики понимают, что по-прежнему связаны узами несчастливого брака.

И для США, и для Европы официальный развод — по-прежнему шаг слишком серьезный. Но обе стороны говорят и делают такое, что нельзя позабыть или забрать назад. В альянсе, как и в браке, это опасно.