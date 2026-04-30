Минным путем: роботов научили расчищать проход перед штурмовиками

Новые беспилотные машины берут на себя задачи инженерной техники на передовой

Наземные беспилотники научили расчищать путь штурмовикам. Для этого их оснащают катковыми или электромагнитными тралами, с помощью которых проделывают проходы в минных полях. А для разбора завалов их оборудуют специальным отвалом. Роботизированные комплексы имеют ряд преимуществ перед традиционной инженерной техникой, указывают эксперты: во-первых, они гораздо дешевле, а во-вторых, гораздо менее заметны для оптических средств разведки и тепловизоров.

Как наземные дроны решают инженерные задачи

Российские войска приспособили наземные роботизированные комплексы (НРТК) для расчистки проходов штурмовым подразделениям, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Вместо боевого модуля на машины устанавливают катковый или электромагнитный трал.

Бойцы группировки «Центр» осваивают новый наземный гусеничный роботизированный комплекс НРТК «Курьер» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В первом случае мины подрываются катками, которые давят на грунт, вызывая детонацию. Во втором — создается электромагнитное поле, способное инициировать срабатывание мин с магнитными взрывателями на расстоянии нескольких метров перед аппаратом. Это позволяет обезвреживать боеприпасы, находящиеся на поверхности или на небольшой глубине.

Для работы с завалами робот оснащают специальным отвалом. С его помощью он проделывает проходы, через которые могут пройти штурмовики. Это делает аппарат аналогом инженерной машины разграждения. При этом роботизированные комплексы имеют сравнительно небольшие габариты по сравнению со специализированными машинами, поэтому они более маневренны и способны действовать там, где крупная техника не пройдет. Операторы управляют ими дистанционно, что позволяет избежать лишнего риска.

Аппараты с тралами и отвалами хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях, рассказали источники.

— Беспилотные летательные аппараты часто называли дешевым заменителем тактической авиации. А в ходе спецоперации появились наземные роботизированные системы, которые в будущем могут стать более доступной альтернативой тяжелой военной технике — не только боевой, но и инженерной, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что сначала наземные дроны использовались для снабжения подразделений, затем их начали применять для установки мин.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

— Со временем возникла необходимость, чтобы такой беспилотник шел впереди штурмующей группы и занимался разминированием противопехотных мин, — отметил Алексей Леонков.

По его словам, при потере такого беспилотника в результате подрыва мины ему можно найти замену. Потеря же бойца — неизмеримо дороже.

— Роботизированные комплексы гораздо дешевле, чем крупные инженерные машины, — пояснил эксперт. — Кроме того, у них низкий профиль, когда он идет в траве, его сложно различить как с земли, так и с воздуха. Благодаря электродвигателям с помощью обычного тепловизора его очень трудно разглядеть. Так что шансов выполнить боевую задачу у такого беспилотника больше, чем у стандартных единиц бронетехники.

Когда робот проделывает проход в минном поле, даже если враг обнаружит его и нанесет удар, он поразит только машину, отметил Алексей Леонков.

— Но зато он проделает проход, который позволит нашим штурмовым группам добраться до блиндажей и выбить противника оттуда, — заключил эксперт.

Появление всё большего числа функций у наземных роботизированных комплексов — общая тенденция, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

— Это говорит о том, что мы идем в ногу со временем, а в ряде направлений опережаем противника. Ставка на наземную роботизацию сегодня ключевая. Применение подобного рода машин сохраняет жизни солдат, упрощает многие вопросы ведения боевых действий, — пояснил он.

По мнению эксперта, дальше это направление будет совершенствоваться с точки зрения автоматизации: если сегодня велика роль оператора, то в будущем многие вопросы будет решать машинное зрение с помощью искусственного интеллекта.

Как развиваются беспилотные системы в войсках

Ранее военное ведомство начало масштабное обучение мотострелков использованию роботизированных боевых платформ. В ходе подготовки бойцы изучают методы дистанционного управления ими, знакомятся с особенностями функционирования установленных на дронах систем вооружения и приемами точной настройки приборов целеуказания. Кроме того, они осваивают ремонт и техническое обслуживание машин непосредственно на поле боя.

Новая роботизированная техника приведет к изменению принципов планирования и реализации боевых операций. Современные комплексы могут нести тяжелое вооружение, такое как крупнокалиберные пулеметы и реактивные установки с неуправляемыми авиационными боеприпасами. Это увеличивает круг решаемых задач и позволяет наносить точечные удары по инфраструктуре противника, не ставя под угрозу жизнь российских солдат.

Дистанционное управление новым наземным гусеничным роботизированным комплексом НРТК «Курьер» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Наземные дроны также начали применять войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Они используют их для дистанционной постановки дымовых завес. Это позволяет скрыть российские подразделения как при штурмовых действиях, так и при отходе или других маневрах.

Осенью 2025 года в России завершилось создание войск беспилотных систем как отдельного рода войск. По словам их замначальника, были созданы органы военного управления на всех уровнях. В этом году в военных округах сформированы отдельные полки войск беспилотных систем. Они оснащены разными видами беспилотников: мультироторного и самолетного типа, дронами-разведчиками, перехватчиками для борьбы с беспилотными аппаратами противника, наземными роботизированными комплексами.

А в следующем году в Московской области планируется открыть первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Первый набор курсантов должен пройти в 2027 году. В заведении будут обучать офицерские кадры для нового рода войск.

Роман Крецул