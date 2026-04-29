В России обратили внимание на «макаронницу» КНДР для уничтожения дронов

Фото: KCNA via Reuters
Эксперт Хрусталев призвал обратить внимание на многоствольные пулеметы КНДР

Многоствольный крупнокалиберный пулемет, который стоит на вооружении войск КНДР, можно эффективно применять для уничтожения атакующих Россию дронов. Эксперт по корейскому военно-промышленному комплексу Владимир Хрусталев в материале для Telegram-канала «Военный осведомитель» призвал обратить внимание на это оружие.

Пулемет получил вращающийся блок из шести стволов. Корейская «макаронница» использует патрон 14,5х114 миллиметров, который также применяют в российских КПВ и КПВТ. Сухопутные войска Корейской народной армии используют пулеметы на колесном станке в качестве средства огневой поддержки и зенитного оружия. Также многоствольный пулемет устанавливают на военные корабли.

Автор отметил, что многоствольный пулемет превосходит КПВТ по скорострельности. Кроме того, высокая плотность огня позволяет использовать наведение на воздушные цели по видимой «струе» боеприпасов. При этом многоствольная система позволяет сохранить компактность. В материале подчеркнули, что такое оружие позволит эффективно поражать дальнобойные дроны-камикадзе. Пулемет может работать в связке с оптико-электронными системами слежения и управления, которые повышают эффективность огня.

«В общем, у нашего союзника есть интересное оружие, и грех не присмотреться к нему в текущих обстоятельствах», — резюмировал Хрусталев.

В марте стало известно, что Московский военный округ получил модули дистанционного управления «Трюфель» для пулеметов «Корд» и НСВ.

