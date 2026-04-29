Стало известно о сбросе иранским F-5 бомб на базу США в Кувейте

MWM: Иранский истребитель F-5 сбросил бомбы на базу США в Кувейте

Иранский истребитель третьего поколения F-5 в начале американской операции «Эпическая ярость» сбросил бомбы на базу США Кэмп-Бюринг в Кувейте, после чего благополучно вернулся в Иран. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что F-5 еще во время ирано-иракской войны в 1980-х годах значительно уступал передовым иракским самолетам, в частности, МиГ-23МЛ, однако в 2026-м сумел прорвать современную многоуровневую американскую противовоздушную оборону.

MWM подчеркивает, что F-5 «не обладает возможностью высокоточного наведения, что в сочетании с ограниченной полезной нагрузкой требует от самолетов либо большого боекомплекта, либо полетов на очень низкой высоте для эффективного поражения наземных целей».

По данным издания, «ущерб, нанесенный ударом, остается неизвестным», однако, вероятно, успешный прорыв ПВО вынудил США привлечь к обороне Кэмп-Бюринга значительные ресурсы.

Ранее NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщили, что базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично.

В частности, по данным телеканала, «американские базы и оборудование по всему Ближнему Востоку подверглись атакам, в том числе с использованием иранского истребителя F-5, несмотря на американскую противовоздушную оборону, их ремонт может обойтись в миллиарды долларов».