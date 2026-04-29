Стало известно о сбросе иранским F-5 бомб на базу США в Кувейте

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters
Иранский истребитель третьего поколения F-5 в начале американской операции «Эпическая ярость» сбросил бомбы на базу США Кэмп-Бюринг в Кувейте, после чего благополучно вернулся в Иран. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что F-5 еще во время ирано-иракской войны в 1980-х годах значительно уступал передовым иракским самолетам, в частности, МиГ-23МЛ, однако в 2026-м сумел прорвать современную многоуровневую американскую противовоздушную оборону.

MWM подчеркивает, что F-5 «не обладает возможностью высокоточного наведения, что в сочетании с ограниченной полезной нагрузкой требует от самолетов либо большого боекомплекта, либо полетов на очень низкой высоте для эффективного поражения наземных целей».

По данным издания, «ущерб, нанесенный ударом, остается неизвестным», однако, вероятно, успешный прорыв ПВО вынудил США привлечь к обороне Кэмп-Бюринга значительные ресурсы.

Ранее NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщили, что базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично.

В частности, по данным телеканала, «американские базы и оборудование по всему Ближнему Востоку подверглись атакам, в том числе с использованием иранского истребителя F-5, несмотря на американскую противовоздушную оборону, их ремонт может обойтись в миллиарды долларов».

  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454