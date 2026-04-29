Путину показали бронированную машину скорой помощи для работы в приграничье

Президент РФ Владимир Путин осматривает бронированную машину скорой помощи во время поседения Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ в Москв.

Путину в ФЦМК показали бронемашину скорой помощи для работы в приграничье

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) в Москве представили образец бронированной машины скорой помощи, разработанной для работы в приграничных регионах РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Путин во вторник приехал в ФЦМК. Программа главы государства началась с осмотра выставки, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники. В частности, глава государства осмотрел образец бронированной машины скорой помощи, которая разработана для работы в приграничных территориях.

"К сожалению, ни для кого не секрет, что сегодня происходят и подрывы техники, и атаки беспилотных летательных объектов. За последние два года 97 машин пострадали", - сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов.

Машина была разработана для защиты медперсонала. По словам Осипова, в ближайшее время бронированные машины скорой помощи начнут работать на приграничных территориях.

"Класс бронирования - третий. Этого хватает для того, чтобы весь находящийся внутри медперсонал не только выжил, но и остался цел. В реалиях нашего времени мы видим эти машины уже в работе, и за последние два месяца было пять атак бронированных машин, никто не погиб и не пострадал", - добавил Осипов.

В ходе посещения центра президент РФ также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах и проведет встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Федеральный центр медицины катастроф был создан в 2021 году в составе Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. В составе ФЦМК функционируют Центр управления в кризисных ситуациях, Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи и Полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.