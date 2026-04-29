Андрей Белоусов назвал основные очаги региональной напряженности на пространстве ШОС

ЦАМТО, 28 апреля. Стремясь сохранить глобальное доминирование, США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Бишкеке.

По его словам, "их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договоренности в области мира и безопасности".

По оценке министра обороны РФ, в мире "значительно вырос конфликтный потенциал".

"При этом снизилась роль международных институтов", – констатировал он.

"Выступаем исключительно за дипломатический путь урегулирования конфликта. Приветствуем усилия стран ШОС, в том числе Пакистана, направленные на его прекращение. Это важный шаг к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке", – сказал министр обороны РФ.

Отметив, что США и Израиль осуществили нападение на одно из государств – членов ШОС – Исламскую Республику Иран, он подчеркнул, что "Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию".

"Еще раз выражаем соболезнования в связи с невосполнимой потерей иранских государственных деятелей и военачальников, мирных граждан, в том числе детей, погибших в результате ударов США и Израиля", – сказал Андрей Белоусов.

Он также заявил, что Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии, серьезно озабочена ситуацией в Сирии, Ливане, Афганистане.

"Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым", – сказал Андрей Белоусов.

По его словам, "вызывают серьезную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа".

"Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС", – отметил министр обороны РФ.

"Сохраняется нестабильность в Афганистане. Она остается главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы", – сказал Андрей Белоусов.

Он также подчеркнул, что "деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Их стремление – переформатировать систему региональной безопасности на американоцентричную за счет укрепления подконтрольных Вашингтону военно-политических структур. Подобные действия провоцируют напряженность, подрывают региональную стабильность, повышают риски возникновения вооруженных конфликтов", – констатировал министр обороны РФ.

"Наблюдается снижение активности США в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение", – сказал министр обороны России.

При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

В частности, напомнил Андрей Белоусов, 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БЛА и их компоненты для нанесения ударов по российской территории.

"Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям", – цитирует Андрея Белоусова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.