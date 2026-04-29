Военное обозрение

На Украине раскрыли статистику эффективности применения ракет «Фламинго»

Источник изображения: topwar.ru

Вражеские OSINT-аналитики подсчитали статистику запусков и эффективность применения крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», которые якобы производит украинская компания Fire Point, фигурирующая в громких коррупционных скандалах.

Данные предоставлены противником, в России официально они не подтверждены. В сводках Минобороны РФ с осени прошлого года сообщается о нескольких перехватах «Фламинго» силами ПВО и ударах по местам их пусков.

Картинка получилась совсем не похожей на то, о чем неоднократно заявляли киевские пропагандисты и лично Зеленский. В общей сложности с августа прошлого года, когда «новейшая украинская ракета» была с пафосом продемонстрирована на зарубежной выставке, зафиксировано 23 пуска. Из них до цели долетели 6 КР, но попали в нужный объект только две. Еще одно попадание остается спорным.

Первая атака была по объекту в Крыму 31 августа прошлого года. Из по крайней мере трех запущенных ракет до объекта долетела только одна — она промахнулась и упала в воду недалеко от цели.

Затем в ноябре были запущены по крайней мере 4 ракеты, как заявлено, по ТЭЦ в городе Орел. Однако на спутниковых снимках возле объекта не было обнаружено свежих следов повреждений или падения ракет. Похоже, что все FP-5 были сбиты российской ПВО.

В феврале были выпущены по крайней мере 6 крылатых ракет на расстояние более 500 км от линии соприкосновения. Из шести долетела только одна, попав в бункер площадью 1200 м². Это единственное результативное попадание, утверждают ресурсы противника.

Через несколько дней были попытки атаковать еще один объект ВС РФ в Архангельской области. Было выпущено по крайней мере четыре ракеты. Из них долетела только одна. Но она была либо сбита на подлете, либо не попала в нужное здание, упав возле ограждения площадки. Кратер от нее заметен на спутниковом снимке.

В конце февраля была попытка атаковать «Фламинго» промпредприятие в Воткинске. Из трех выпущенных ракет до объекта долетели две, однако обе не попали по целям, упав возле цехов. Вероятно, ракеты либо были сбиты в последний момент, либо зацепились за столб молниеотвода поблизости. Ни в одном случае КР даже близко не преодолела заявленную дальность в 3000 км.

