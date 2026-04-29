В Турции испытали рой дронов «Москит» в условиях подавленного GPS-сигнала

Армия Турции переходит к операциям с использованием роя особенных дронов. Речь идёт о беспилотниках Sivrisinek («Москит») от компании Baykar, которые самой компанией отнесены к дронам нового поколения.

Новизну дронам обеспечивает возможность автономной координации проведения атак даже там, где отсутствует сигнал спутниковой навигации. Объявленная максимальная дальность поражения составляет 1000 км.

Добавляется, что рой дронов управляется искусственным интеллектом, который «обучается от операции к операции, от тренировки к тренировке».

В рамках одного из тестов группа в состава десяти барражирующих БПЛА Sivrisinek была введена в единый рой с другими беспилотниками. По утверждениям разработчиков координация прошла успешно, причём дроны преодолели территорию, где был подавлен GPS-сигнал.

Общий состав роя, который испытывался в турецком Эдирне на западе страны на полигоне Кешан: 5 дронов-камикадзе K2 Kamikaze и 10 «Москитов», а также ударные Bayraktar TB2, TB3 и AKINCI.

Сообщается о том, что полёт дронов носил патрульный характер. В его рамках БПЛА Sivrisinek сгруппировались в виде латинской буквы V. В компании говорят о том, что это была одна из самых масштабных демонстраций роевого управления Baykar на сегодняшний день.

Публичная премьера платформ запланирована на выставке SAHA Expo 2026, которая стартует в Стамбуле 5 мая.