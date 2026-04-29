В России разработали дрон-перехватчик «Болт»

В России разработали новый дрон-перехватчик «Болт», который является относительно дешевым аналогом традиционной ПВО для отражения массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщили ТАСС в «Народном фронте», который оказывает поддержку разработчикам.

Представитель компании-разработчика рассказал, что «Болт» — это часть системы «Площадь-ПВО», которая объединяет в единую сеть средства обнаружения, дронопорты, пусковые установки и сами дроны-перехватчики. Отмечается, что БПЛА стартует по команде оператора после подтверждения цели, в результате поражая ее.

«БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», — рассказал он.

Военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок 4 марта рассказал, что новейший дрон-перехватчик «Елка», оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), способен распознавать невидимые человеческому глазу цели. По его словам, «Елка» способна поразить широкий спектр целей, к которым относятся FPV-дроны, дроны-разведчики и ударные беспилотники самолетного типа.

Один из военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты — с позывным Тайга 17 марта поделился своим опытом работы с дронами, которые оснащены ИИ. Он отметил, что первоначально скептически относился к таким аппаратам, так как привык сам контролировать цели и направлять их к нужной точке. Однако, по его словам, новые БПЛА с искусственным интеллектом проделали большую работу, меняя его представление о возможностях дронов.