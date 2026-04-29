В России разработали дрон-перехватчик «Болт»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В России разработали новый дрон-перехватчик «Болт», который является относительно дешевым аналогом традиционной ПВО для отражения массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщили ТАСС в «Народном фронте», который оказывает поддержку разработчикам.

Представитель компании-разработчика рассказал, что «Болт» — это часть системы «Площадь-ПВО», которая объединяет в единую сеть средства обнаружения, дронопорты, пусковые установки и сами дроны-перехватчики. Отмечается, что БПЛА стартует по команде оператора после подтверждения цели, в результате поражая ее.

«БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», — рассказал он.

Военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок 4 марта рассказал, что новейший дрон-перехватчик «Елка», оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), способен распознавать невидимые человеческому глазу цели. По его словам, «Елка» способна поразить широкий спектр целей, к которым относятся FPV-дроны, дроны-разведчики и ударные беспилотники самолетного типа.

Один из военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты — с позывным Тайга 17 марта поделился своим опытом работы с дронами, которые оснащены ИИ. Он отметил, что первоначально скептически относился к таким аппаратам, так как привык сам контролировать цели и направлять их к нужной точке. Однако, по его словам, новые БПЛА с искусственным интеллектом проделали большую работу, меняя его представление о возможностях дронов.

  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454