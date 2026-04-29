Войти
Военное обозрение

В Минобороны Белоруссии объяснили расширение военного сотрудничества в ШОС

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Бишкеке прошло совещание глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выступая перед коллегами, белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что развитие оборонной составляющей ШОС не ведет к созданию военного блока, а направлено исключительно на поддержание стабильности в Евразии:

Мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран.

По его словам, расширение военного сотрудничества в рамках ШОС – это инструмент укрепления доверия. Обмена опытом. Формирования общего понимания вызовов. Они, как отметил министр, становятся все более технологически совершенными и непредсказуемыми.

Речь, пояснил Хренин, идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и гибридными угрозами. Теми самыми, которыми Запад, по мнению Минска и Москвы, давно и профессионально занимается. И против которых, по логике белорусского министра, и нужно объединяться.

За 25 лет, напомнил Хренин, ШОС превратилась в мощный центр силы многополярного мира. Организация объединяет почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. Цифры внушительные. И сравнимые разве что с показателями западных альянсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
