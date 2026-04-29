"Новая ЭРА" поставила дизель-генераторные установки на судно ледового класса Arc7

Петербургское АО "Новая ЭРА" поставило пять судовых дизель-генераторных установок производства WEICHAI общей установленной мощностью 8 МВт для строящегося в рамках федерального проекта "Развитие Севморпути" лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 (проект HSV05.02).

Строящееся судно предназначено для обслуживания инфраструктуры Северного морского пути, обеспечения промеров глубин и установки средств навигационного обеспечения. Оно способно самостоятельно преодолевать сплоченные однолетние льды толщиной свыше 2 метров.

Дизель-генераторная установка WEICHAI "Новая ЭРА"

Дизель-генераторная установка WEICHAI "Новая ЭРА"

Установка систем очистки выхлопных газов позволит исключить загрязнение окружающей среды, отметили представители предприятия "Новая ЭРА".

Длина судна проекта HSV05.02 – 83 метра, ширина – 17,20 метра, дедвейт при осадке по ЛГВЛ – 1738 тонн. Гребная электрическая установка – 2×3100 кВт. Дальность плавания – 10 800 миль.