Белоусов назвал международную обстановку крайне неустойчивой

Белоусов: текущая международная обстановка остается крайне неустойчивой

Текущая международная обстановка остается крайне неустойчивой. Об этом 28 апреля министр обороны России Андрей Белоусов заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки», — сказал Белоусов.

Отмечается, что совещание приурочено к 25-летию со дня образования ШОС.

По словам главы Минобороны РФ, организация за это время стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве.

Он добавил, что развитию сотрудничества способствуют регулярные контакты между оборонными ведомствами стран-участниц, а также общая цель по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

Белоусов 26 апреля выразил обеспокоенность новым подходом стран «коллективного Запада» к роли и месту ядерного оружия в мире. В западных странах всё чаще звучат заявления о возможности размещения ядерного оружия на территории неядерных государств.