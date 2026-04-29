Белоусов назвал международную обстановку крайне неустойчивой

218
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Текущая международная обстановка остается крайне неустойчивой. Об этом 28 апреля министр обороны России Андрей Белоусов заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.


«Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки», — сказал Белоусов.

Отмечается, что совещание приурочено к 25-летию со дня образования ШОС.

По словам главы Минобороны РФ, организация за это время стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве.

Он добавил, что развитию сотрудничества способствуют регулярные контакты между оборонными ведомствами стран-участниц, а также общая цель по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

Белоусов 26 апреля выразил обеспокоенность новым подходом стран «коллективного Запада» к роли и месту ядерного оружия в мире. В западных странах всё чаще звучат заявления о возможности размещения ядерного оружия на территории неядерных государств.

