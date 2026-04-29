Мишустин заявил о гордости России за отвагу участников СВО

Мишустин: Россия гордится отвагой и преданностью бойцов СВО

Россия гордится отвагой бойцов специальной военной операции (СВО), которые сегодня находятся на линии огня. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне общества «Знание».

«Мы гордимся отвагой и преданностью Родине тех, кто был или сегодня находится на линии огня. Они подают истинный пример служения Отечеству», — отметил он.

Мишустин также добавил, что российское правительство продолжит делать всё возможное для создания достойных условий жизни военнослужащих после возвращения. В частности, речь идет об обеспечении возможностей для их профессиональной самореализации в мирное время.

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев 24 апреля заявил, что подвиги участников СВО уже вошли в историю России. По его словам, они вновь ведут борьбу с неонацизмом.

Российский президент Владимир Путин 29 декабря 2025 года в рамках совещания по развитию обстановки в зоне СВО заявил, что герои спецоперации служат примером служения Отечеству. Помимо этого, Путин отметил, что решающую роль в успехе ВС РФ в рамках СВО играют военнослужащие, ежедневно рискующие своей жизнью и проявляющие мужество и героизм.