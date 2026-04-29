«Калашников» поставил разведывательные дроны «Гранат-4Э» с ГОЭСЦН заказчику

Источник изображения: Фото: vk.com/Калашников

«Калашников» поставил заказчику разведывательные дроны «Гранат-4-Э» с модулем гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания (ГОЭСЦН). Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн «Калашников» поставил возимые комплексы дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН заказчику точно в срок», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Согласно сообщению, беспилотник «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН развивает скорость 90–130 км/ч, при этом радиус его применения при прямой видимости составляет до 55 км, а максимальная высота полета — 3 км.

Концерн «Калашников» 27 апреля сообщил, что поставил в рамках заключенного с госзаказчиком контракта первую в 2026 году партию своих автоматов модели АК-12 образца 2023 года. Это оружие на протяжении шести лет является основным для бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, поэтому объемы его производства сохраняются на высоком уровне.

