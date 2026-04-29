Войти
ЦАМТО

Компания Saab намерена увеличить темпы производства истребителей Gripen

199
0
0
Saab JAS 39 Gripen E
Презентация истребителя Saab JAS 39 Gripen E в Линчёпинге, 2016 год.
Источник изображения: Anders Wiklund/TT News Agency via Reuters

ЦАМТО, 28 апреля. Главный исполнительный директор шведской Saab Микаэль Йоханссон заявил, что компания может в течение 12 месяцев увеличить производство JAS-39 Gripen до 20 самолетов в год, реагируя на уже размещенные и потенциальные заказы.

В прошлом году Saab заявляла о планах увеличить производство Gripen до 20-30 самолетов в год. Как заявил М.Йоханссон 23 апреля, объем производства, вероятно, первоначально достигнет нижней границы данного диапазона. При этом планируется достичь его как можно быстрее в ответ на растущий спрос.

В настоящее время компания развернула две сборочные линии Gripen. Одна расположена в Швеции, а вторая в Бразилии. Saab также указала, что может наладить производство Gripen в Канаде в случае заключения контракта на поставку истребителей для ВВС этой страны.

В настоящее время власти Канады оценивают варианты закупки новых боевых самолетов. Оттава должна определить, следует ли закупать Gripen, наряду с F-35, или увеличить объем закупки самолетов американского производства.

По оценке М.Йоханссона, переговоры с Канадой проходят "интенсивно". Любое окончательное решение, скорее всего, будет принято на уровне премьер-министра.

Компания Saab также продолжает вести переговоры о продаже Gripen с властями Украины. В прошлом году Киев заявил, что рассматривает возможность приобретения до 150 самолетов шведского производства. Потенциальное соглашение с Украиной тесно связано с европейской финансовой поддержкой. М.Йоханссон отметил, что Европейский союз одобрил предоставление Украине кредитов в размере 90 млрд. евро, около двух третей которых будут направлены на оборонные нужды. По оценке шведского функционера, ситуация с финансированием развивается "в правильном направлении". Компания работает над предложением и ведет переговоры.

Одновременно Saab проводит оценку, какие инвестиции могут потребоваться для начала поставок самолетов Украине в период с 2028 по 2029 гг. и продолжает готовиться к потенциальному долгосрочному расширению производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Канада
США
Украина
Швеция
Продукция
F-35
Gripen NG
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
