Скрывают от БПЛА: в Пакистане разработали палатки, блокирующие ИК-излучение

Разработанные в Пакистане палатки-невидимки на основе ПВХ способны блокировать инфракрасное излучение и скрывать от обнаружения с помощью беспилотников, таким образом обеспечивая возможность проводить скрытые полевые операции.

Палатки, разработанные компанией Nizam Din & Sons, изготавливаются из специализированного ПВХ-материала и ткани, соединенной методом высокочастотной сварки, что обеспечивает повышенную износостойкость и позволяет использовать их в качестве полевых командных пунктов, операционных модулей и укрытий для размещения средств связи и другого оборудования критически важного назначения. Эти палатки обладают огнестойкими свойствами и монтируются на внешнюю каркасную систему, что обеспечивает возможность их оперативного развертывания даже в условиях высокой интенсивности боевых действий.

С учетом реалий современной войны подобные палатки, безусловно, могут стать незаменимым подспорьем в зоне ведения активных боевых действий. Премьерный показ палаток-невидимок состоялся на международной выставке Techtextil 2026 во Франкфурте-на-Майне (Германия). Кроме того, разработанные в Пакистане палатки уже широко применяются в ходе операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом спрос на их чрезвычайно актуальные сегодня варианты военного назначения продолжает расти.