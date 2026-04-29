Россия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400

Россия начала передачу Индии четвертого полкового комплекта зенитной системы С-400 «Триумф», об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском Минобороны.

Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400. Представители Минобороны Индии прибыли в Россию для принятия техники и оборудования, после чего весь комплект будет доставлен в Индию морским путем, предварительно, к середине мая. Пятый полковой комплект индийцы должны получить в ноябре этого года. Также сообщается, что Индия заказала дополнительно 280 зенитных ракет различных типов.

По данным авторитетных источников, офицеры ВВС Индии завершили предотгрузочную инспекцию ЗРС С-400 к 18 апреля, и систему отправили из России на прошлой неделе.

Новый полк С-400 разместят в штате Раджастхан на западе Индии. Он прикроет границу с Пакистаном. А вот следующий полк отправят на границу с Китаем. Стоит отметить, что С-400 были задействованы в мае 2025 года для защиты от пакистанских ракет и сыграли «важную роль» в противостоянии с Исламабадом.

Ранее индийцы признали российские ЗРС С-400 лучшими зенитными системами и нацелились еще на пять полковых комплектов, такая информация появилась осенью прошлого года.