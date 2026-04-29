Войти
Военное обозрение

Иранский генерал: США утратили положение, позволяющее навязывать свою политику

Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талайи заявил, что Соединённые Штаты утратили положение, позволяющее навязывать свою политику суверенным государствам.

Иранский чиновник:

США больше не находятся в положении, позволяющем диктовать свою политику независимым государствам. Вашингтон должен принять реальность и отказаться от своих незаконных и иррациональных требований.

По его словам, недавние события наглядно продемонстрировали изменившийся баланс сил в мире.

Многие эксперты и политические круги в разных странах мира считают, что США сами потеряли статус непобедимой сверхдержавы. Череда неудач в военной сфере, растущая экономическая конкуренция со стороны Китая и наряду с растущей самостоятельностью ряда региональных держав существенно ослабили доминирующее положение Вашингтона, которое он занимал после распада СССР.

Отмечается, что проблемы с доминированием у США возникли после фактического бегства без выполнения поставленных целей и задач из Афганистана. А усугубилось всё после вторжения Трампа в Иран.

Заявление иранского генерала прозвучало на фоне продолжающегося напряжения между Тегераном и Вашингтоном, в том числе вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Исламской Республики. Напомним, что США и Израиль требуют от Тегерана вывоза обогащённого урана за пределы страны, а власти Ирана настаивают на праве разрабатывать собственный мирный атом. Пока это фундаментальное разногласие преодолеть не удаётся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Проекты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
