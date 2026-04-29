Австралия закупит дополнительно 48 РСЗО HIMARS на фоне конфликта на Ближнем Востоке

HIMARS. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
ЦАМТО, 28 апреля. Австралия закупит у США дополнительно 48 реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках усиления дальнобойных ударных возможностей армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило австралийское агентство AAP.

По данным агентства, правительство Австралии выбрало американскую корпорацию Lockheed Martin в качестве поставщика 48 новых РСЗО HIMARS стоимостью 2,3 млрд. австралийских долл. (1,5 млрд. долл. США).

"Новые системы поступят на вооружение второго полка дальнобойных ударных средств на базе Эдинбург в Южной Австралии. Они будут оснащены перспективными высокоточными ракетами PrSM, разрабатываемыми совместно Австралией и США. В следующем поколении дальность таких ракет должна превысить 1000 км", – говорится в сообщении.

Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, инвестиции в закупку РСЗО станут "решающим вкладом в возможности Австралии по нанесению дальнобойных ударов".

AAP отмечает, что закупка происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке, где активно используются РСЗО.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
  • Обсуждаемое
  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454