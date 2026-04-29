Австралия закупит дополнительно 48 РСЗО HIMARS на фоне конфликта на Ближнем Востоке

ЦАМТО, 28 апреля. Австралия закупит у США дополнительно 48 реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках усиления дальнобойных ударных возможностей армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило австралийское агентство AAP.

По данным агентства, правительство Австралии выбрало американскую корпорацию Lockheed Martin в качестве поставщика 48 новых РСЗО HIMARS стоимостью 2,3 млрд. австралийских долл. (1,5 млрд. долл. США).

"Новые системы поступят на вооружение второго полка дальнобойных ударных средств на базе Эдинбург в Южной Австралии. Они будут оснащены перспективными высокоточными ракетами PrSM, разрабатываемыми совместно Австралией и США. В следующем поколении дальность таких ракет должна превысить 1000 км", – говорится в сообщении.

Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, инвестиции в закупку РСЗО станут "решающим вкладом в возможности Австралии по нанесению дальнобойных ударов".

AAP отмечает, что закупка происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке, где активно используются РСЗО.