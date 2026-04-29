ВМС США приняли на вооружение АПЛ SSN-799 "Айдахо" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 28 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 25 апреля на ВМБ "Нью-Лондон" в Гротоне церемонии принятия на вооружение новой АПЛ класса "Вирджиния", SSN-799 "Айдахо".

АПЛ "Айдахо" построена компанией General Dynamics Electric Boat (GDEB).

SSN-799 "Айдахо" – 26-я принятая на вооружение ВМС США АПЛ класса "Вирджиния" и 14-я подводная лодка, построенная GDEB в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding.

Строительство SSN-799 началось в 2017 году, закладка киля состоялась 24 августа 2020 года, церемония крещения – 16 марта 2024 года, спуск на воду – 6 августа 2024 года. АПЛ была передана ВМС США в декабре 2025 года.

SSN-799 является восьмой из 10 АПЛ класса "Вирджиния", которые будут поставлены в конфигурации "Блок.4".

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, скрытной доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, а также установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 АПЛ в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США были переданы 25 подлодок серии: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), "Хайман Дж.Риковер" (SSN-795), "Айова" (SSN-797), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791), "Монтана" (SSN-794), "Нью-Джерси" (SSN-796) и "Массачусетс" (SSN-798), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.