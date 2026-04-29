Польша использует часть средств по программе SAFE для приобретения дронов у Украины

Военнослужащие ВСУ с БПЛА.
Источник изображения: Yulii Zozulia / Globallookpress.com.

ЦАМТО, 28 апреля. Польша потратит часть средств по программе Европейского союза SAFE, выделенных Варшаве, на приобретение дронов у Украины, сообщила полномочный представитель правительства республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

"Мы хотим иметь эти технологии для нужд нашей армии. Механизм SAFE будет служить для того, чтобы получить новейшие беспилотные решения от украинской стороны", – цитирует "РИА Новости" М.Собковяк-Чарнецкую.

Полномочный представитель также напомнила, что окончательное содержание соглашения с Еврокомиссией по программе SAFE уже согласовано.

"В настоящее время идут последние юридические процедуры до подписания соглашения. Это вопрос нескольких дней, когда мы подпишем договор", – отметила представитель правительства.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа ЕС по обороне, которая, по сути, представляет механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам-участницам Евросоюза для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

Польша
Украина
Евросоюз
Кредитование
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454