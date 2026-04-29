Польша использует часть средств по программе SAFE для приобретения дронов у Украины

ЦАМТО, 28 апреля. Польша потратит часть средств по программе Европейского союза SAFE, выделенных Варшаве, на приобретение дронов у Украины, сообщила полномочный представитель правительства республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

"Мы хотим иметь эти технологии для нужд нашей армии. Механизм SAFE будет служить для того, чтобы получить новейшие беспилотные решения от украинской стороны", – цитирует "РИА Новости" М.Собковяк-Чарнецкую.

Полномочный представитель также напомнила, что окончательное содержание соглашения с Еврокомиссией по программе SAFE уже согласовано.

"В настоящее время идут последние юридические процедуры до подписания соглашения. Это вопрос нескольких дней, когда мы подпишем договор", – отметила представитель правительства.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа ЕС по обороне, которая, по сути, представляет механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам-участницам Евросоюза для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.