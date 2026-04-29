Власти решили выбрать единого оператора безопасности транспортной инфраструктуры

Правительство России выберет единого оператора для охраны критически важных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия подготовленного Минтрансом законопроекта.

Единый оператор обеспечит транспортную безопасность на "критически важных" объектах, перечень которых определит Минтранс, говорится в пояснительной записке к документу. Пресс-служба правительства переадресовала вопросы в Минтранс, где не ответили на запрос РБК. В РЖД отказались от комментариев.

В законопроекте сказано, что он разработан в соответствии с поручением профильного вице-премьера Виталия Савельева от 5 мая 2025 года. Оно было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив (Крымского моста), электросетевого моста между Краснодарским краем и Крымом и магистрального газопровода между этими регионами. Документ должны внести в Госдуму к сентябрю 2026 года.

Создать единого оператора для охраны Керченского моста Минтранс предлагал еще в марте 2024 года. Тогда предполагалось, что оператора выберут в течение шести месяцев. За безопасность сооружения отвечают несколько структур из разных отраслей транспорта: ФКУ "Упрдор Тамань" – в отношении автодорожной части моста и подходов к нему; ФГУП "Крымская железная дорога" – железнодорожной части моста и железнодорожного подхода в Крыму; Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) – железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности и инфраструктуры находятся на балансе ФГУП "УВО Минтранса России", подведомственного министерству.

В законопроекте не говорится, войдут ли указанные организации в состав единого оператора и как будет выстроено их взаимодействие.

Вопрос усиления безопасности сооружения поднимался с октября 2022 года, после теракта на мосту, когда на него со стороны Краснодарского края пропустили фуру со взрывчаткой. В результате взрыва были повреждены конструкционные элементы моста, погибли четыре человека.

В проекте закона сказано, что контролировать работу единого оператора будет Ространснадзор "в рамках плановых и внеплановых проверок" выполнения требований законодательства. Финансово-экономическое обоснование работы новой структуры обеспечит федеральное правительство. Ответственность единого оператора будет регулироваться Кодексом об административных правонарушениях и ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Принятие проекта федерального закона будет способствовать созданию правовых условий для централизованного контроля и координации в сфере транспортной безопасности на широком перечне объектов инфраструктуры, имеющих критическое значение для обороноспособности, национальной безопасности, устойчивости экономики и защиты населения", – отмечено в пояснительной записке.

Для создания единого оператора потребуется внести поправки в закон "О транспортной безопасности", издать соответствующее постановление правительства и приказ Минтранса "Об определении единого оператора и утверждении перечня объектов транспортной инфраструктуры". Ответственный исполнитель этих изменений – Минтранс, соисполнители – ФСБ и МВД.

В документе не прописан механизм выбора единого оператора. Также не сказано, будет ли это государственная или коммерческая структура.