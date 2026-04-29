Новая ракета-невидимка С -71К "Ковер" на Су-57 создаст кризис в ПВО врага

Источник изображения: Социальные сети

В социальных сетях обсуждают новую отечественную крылатую ракету, которая якобы называется С-71К "Ковер". Вероятно, она является боеприпасом, применяемым отечественным стелс - самолетом Су-57.

Правда, "семьдесят первая" не размещается внутри отсеков, а подвешивается снаружи. Благодаря своей специальной форме даже в такой конфигурации она является трудно обнаруживаемой. А уж непосредственно во время автономного полета ее вообще невозможно увидеть.

Это действительно уникальное средство поражения для одного из самых передовых в настоящее время истребителей пятого поколения.

Интересно, что в качестве боевой части используется встроенная осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250.

Разные источники утверждают, что дальность полета у неё не менее трех сотен километров. Имеющийся реактивный двигатель придает ракете необходимое ускорение, а так называемая визуальная система наведения обеспечивает высокую точность.

Появление С-71К "Ковер" - очень плохая новость для формирований киевского режима - они уже сейчас испытывают проблемы с перехватом ряда наших средств поражения, а еще большее их применение создаст для наших врагов настоящий кризис в системе ПВО.

Алексей Брусилов