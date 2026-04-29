Вестник Мордовии

Новая ракета-невидимка С -71К "Ковер" на Су-57 создаст кризис в ПВО врага

Источник изображения: Социальные сети

В социальных сетях обсуждают новую отечественную крылатую ракету, которая якобы называется С-71К "Ковер". Вероятно, она является боеприпасом, применяемым отечественным стелс - самолетом Су-57.

Правда, "семьдесят первая" не размещается внутри отсеков, а подвешивается снаружи. Благодаря своей специальной форме даже в такой конфигурации она является трудно обнаруживаемой. А уж непосредственно во время автономного полета ее вообще невозможно увидеть.

Это действительно уникальное средство поражения для одного из самых передовых в настоящее время истребителей пятого поколения.

Интересно, что в качестве боевой части используется встроенная осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250.

Разные источники утверждают, что дальность полета у неё не менее трех сотен километров. Имеющийся реактивный двигатель придает ракете необходимое ускорение, а так называемая визуальная система наведения обеспечивает высокую точность.

Появление С-71К "Ковер" - очень плохая новость для формирований киевского режима - они уже сейчас испытывают проблемы с перехватом ряда наших средств поражения, а еще большее их применение создаст для наших врагов настоящий кризис в системе ПВО.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454