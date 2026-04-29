Новая российская крылатая ракета С-71К "Ковёр"

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины 27 апреля 2026 года распространило материал о новой российской авиационной крылатой ракете С-71К "Ковёр", которая как заявляется, была впервые применена российской стороной в боевых действиях на Украине с конца 2025 года.

Изображение новой российской авиационной крылатой ракеты С-71К (шифр "Ковёр") (с) Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины

Данная ракета представляет собой образец "удешевленного" высокоточного дальнобойного авиационного боеприпаса и разработана ОКБ "Сухой" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) специально для применения в составе вооружения истребителя пятого поколения Су-57, а в перспективе должна быть интегрирована в состав комплекса вооружения ударного БПЛА С-70 "Охотник".

Согласно открытым публикациям ОКБ "Сухой", разработка семейства дальнобойных авиационных высокоточных боеприпасов семейства С-71 (именуемых иногда "ударными БПЛА") ведется как минимум с 2019 года. По опубликованным данным, семейство предусматрировало два исполнения:

- Изделие С-71К (шифр "Ковёр") - управляемый малозаметный модуль оружия, предназначенный для размещения бомб различного калибра, обладающий малой радиолокационной и ИК заметностью. и предназначенный для скрытного поражения целей с заранее известными координатами.

- Изделие С-71М (шифр "Монохром") - барражирующий боеприпас воздушного старта, оснащенный бортовой системой интеллектуального поиска и наведения на основе нейросети, предназначенной для автономного поиска и поражения целей в заданном районе, с автоматическим обнаружением, распознаванием и принятием решения на поражение.

Согласно публикации ГУР, боеприпас С-71К "Ковёр" представляет собой крылатую ракету, фюзеляж которой выполнен по требованиям малозаметности и изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы каркаса выполнены из алюминиевых сплавов. Применено складное крыло переднего расположения и неподвижные стабилизаторы, киль отсутствует. В качестве боевой части используется стандартная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 калибра 250 кг, установленная в силовой раме в передней части фюзеляжа ракеты. Ракета оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем R500 тягой 70 кгс разработки и производства ООО "Reynolds" (Москва), с 2024 года входящего в состав АО "Объединённая двигателестроительная корпорация". Конструкция предполагает использование основного и двух боковых топливных баков, что обеспечивает вероятную дальность полета до 300 км.

Система наведения ракеты С-71К инерциально-спутниковая, и по украинским данным, включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на основе простых датчиков, а также систему электропитания. Заявляется, что преобладающая часть электронной компонентной базы - иностранного производства: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

Упавшая на территории Украины в ходе боевого применения авиационная крылатая ракета С-71К (шифр "Ковёр"). Хорошо видна боевая часть в виде авиационной бомбы ОФАБ-250-270 калибра 250 кг (с) Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины

Облик авиационной крылатой ракеты С-71К (шифр "Ковёр") (с) Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины

Опытные образцы авиационной крылатой ракеты С-71К (шифр "Ковёр") (с) ОКБ "Сухой"

Один из опытных образцов истребителя Су-57 (Т-50) с подвешенным опытным образцом авиационной крылатой ракеты С-71К (шифр "Ковёр"), 2025 год (с) George N


Истребитель Су-57 с подвешенными, предположительно, опытными образцами авиационных крылатых ракет С-71К (шифр "Ковёр") и С-71М (шифр "Монохром").
Источник: ОКБ "Сухой"

Опытный образец авиационной крылатой ракеты С-71М (шифр "Монохром") (с) ОКБ "Сухой".
Источник: ОКБ "Сухой"
