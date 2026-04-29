Получай оружие: Северный флот пополнит судно доставки ядерных ракет

Северный флот в ближайшее время получит новое судно для поставок ракет, в том числе ядерных — морской транспорт вооружения проекта 20181 «Академик Макеев», сообщили источники «Известий». Корабль строился более десяти лет, поскольку при его создании пришлось заменить ряд критически важных импортных систем отечественными разработками. Сейчас судно проходит завершающие испытания и готовится к вводу в состав ВМФ.

Что представляет собой судно «Академик Макеев»

Морской транспорт вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев» в этом году войдет в состав ВМФ после завершения комплекса испытаний. Судно предназначено для службы на Северном флоте и стало вторым кораблем данного проекта.

Головное судно серии — «Академик Ковалев» — было построено в 2011–2015 годах. После включения в состав ВМФ оно приступило к службе на Тихоокеанском флоте. В том же 2015 году был заложен «Академик Макеев», строительство которого заметно затянулось. Сроки пришлось пересматривать из-за необходимости импортозамещения критически важных систем. В частности, специалисты создали новые движительно-рулевые колонки отечественного производства. В прошлом году центр судоремонта «Звездочка» сообщил, что при строительстве судна конструкторы существенно модернизировали базовый проект с применением российских механизмов и оборудования. Тогда же корабль вывели из эллинга.

Второе судно проекта получило название в честь Героя Социалистического труда Виктора Петровича Макеева — советского ученого и инженера, руководителя КБ машиностроения (ныне — АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»), генконструктора баллистических ракет подводного базирования.

На судне «Академик Макеев» решен вопрос с импортозамещением оборудования, оно всё отечественного производства, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Если на «Ковалеве» было много импортного, то «Макеев» полностью импортозамещен, — отметил он. — И кран, и система управления, и система стабилизации — всё наше, российское. «Академик Макеев» будет доставлять грузы, перегружать ракеты на подводные лодки. Если поступит задача на рассредоточение сил, лодка уйдет в какую-нибудь бухту, в ней придет «Макеев» для загрузки ракет. Это очень важное судно для морских стратегических ядерных сил.

Суда проекта 20181 предназначены для транспортировки, погрузки и выгрузки вооружения для надводных кораблей и подводных лодок. У каждого из них четыре трюма, в которых помещается по две баллистические ракеты «Булава», сообщал представитель производителя. Благодаря ходовым характеристикам суда могут обеспечивать боевые единицы российского флота в любой точке Мирового океана.

Длина судна — 107,6 м, ширина — 17,8 м, водоизмещение 6300 т, экипаж 60 человек. Корабль может принимать на борт вертолеты Ка-29. Также он оснащен краном грузоподъемностью 90 т.

— Это ракетовоз, предназначенный для перевозки межконтинентальных баллистических ракет, — рассказал «Известиям» Андрей Качан, экс-начальник вспомогательного флота Балтийского флота. — Он может перегружать боеприпасы в подводную лодку у причала. Прорабатывается вопрос о возможности перегрузки прямо в море, но вообще такой необходимости нет — лодки выходят в море уже с полным боекомплектом на борту.

По словам эксперта, суда этого проекта подтвердили хорошие ходовые качества. Благодаря особенностям корпуса они могут работать в арктических широтах без сопровождения ледоколов и проходить по Северному морскому пути.

Отдельно Качан отметил смешанный экипаж корабля: в него входят как военнослужащие, так и гражданские специалисты.

Какие вспомогательные суда строят для ВМФ России

В последние годы в России строится целая линейка вспомогательных судов различного класса. В 2016 году для ВМФ было заказано два морских транспорта вооружения проекта 20360М. Головной корабль «Геннадий Дмитриев» был спущен на воду в 2021 году. Он предназначен для Черноморского флота. Второй представитель серии «Владимир Пялов», который должен поступить на службу на Балтийский флот, в 2024 году был выведен из эллинга. О дальнейшей судьбе обоих представителей проекта не сообщалось. Длина такого судна — 77 м, ширина — 15,8 м. Оно оснащено двумя грузовыми трюмами, площадкой для перевозки грузов в контейнерах, краном грузоподъемностью 20 т и вертолетной площадкой.

Также в России строится серия средних морских танкеров проекта 23130 для Северного флота. В январе 2020 года первый ее представитель «Академик Пашин» вошел в состав ВМФ. В прошлом году сообщалось, что строительство второго и третьего судна — «Василий Никитин» и «Инженер-адмирал Котов» — продолжается. Всего же запланирована передача флоту шести таких кораблей. Они должны заправлять суда и обеспечивать ресурсами береговую инфраструктуру в Арктике. Средний морской танкер проекта 23130 имеет водоизмещение 9 тыс. т, его длина — 130 м, а ширина — 21 м. Максимальная скорость хода — 16 узлов. Судно может находиться в автономном плавании длительностью до двух месяцев. Максимальная дальность плавания — 8 тыс. морских миль.

Кроме того, ведется строительство серии спасательных судов проекта 21300С «Дельфин». Головное судно «Игорь Белоусов» вошло в состав ВМФ в 2015 году и сейчас несет службу на Тихоокеанском флоте. Корабль может не только проводить эвакуацию экипажа с аварийной подводной лодки, но и подавать на ее борт воздух, электроэнергию и необходимое спасательное оборудование. Ключевой элемент спасательного оснащения — глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, который позволяет проводить работы на глубинах до 450 м. С его помощью можно поднимать моряков с терпящей бедствие подлодки на поверхность, а также обеспечивать одновременную декомпрессию до 60 подводников в специальных барокамерах. Всего для ВМФ было заказано четыре судна — по одному на каждый флот. О ходе строительства второго, третьего и четвертого в последние годы не сообщалось.

Роман Крецул