Побить «Градом»: как российские РСЗО поражают цели в Днепропетровской области

Реактивная артиллерия выполняет свои огневые задачи, пользуясь плохой погодой

Несмотря на рост роли ударных беспилотников на поле боя, остаются цели, для поражения которых необходимы точные удары артиллерии. Это скопления пехоты и техники, хорошо укрепленные позиции и другие объекты. «Известия» увидели, как реактивщики 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» наносят удары по позициям противника на днепропетровском направлении. Пользуясь сумерками и плохой погодой, они прикрывают свои установки от ударов беспилотников.

Как «Грады» добираются до огневых позиций

К позициям артиллеристов группировки войск «Центр» выезжаем затемно, чтобы проехать десятки километров освобожденной за последние годы территории. Еще до рассвета надо быть на точке выезда установок залпового огня «Град», чтобы поймать тот самый час, за которым закрепилось название «по-серому». Это наиболее проблематичное время для работы беспилотников. Но еще ночью начинается дождь со снегом и иногда срывается мелкий град. Как бы странно это ни звучало, но в Донбассе град, падающий у машин, может радовать: такая погода на руку передвигающимся на технике, поскольку снижается угроза с воздуха. Однако при этом очень быстро размокают грунтовки, и даже полноприводные автомобили справляются с ними с трудом.

Младший сержант Виктор Епанчинцев, позывной Дядя Витя

На пикапе сопровождения «Града» выдвигаемся на огневую позицию перед самой боевой машиной, пока дороги окончательно не размыло. За рулем «Нивы» технично преодолевает крутые повороты и противотанковые рвы украинских линий обороны вблизи Днепропетровской области младший сержант Виктор Епанчинцев. Он командир взвода, и остальные бойцы уважительно называют его «дядя Витя». Позывной, который еще надо заслужить среди множества Седых или Старых.

— Как к сыновьям к ним отношусь, пацаны молодцы. Они мне помогают, и я им помогаю, чем могу. Во время мобилизации в 2022 году патриотизм меня толкнул, и я добровольно подписал контракт, — рассказывает младший сержант. — Был номером расчета самоходки, потом меня на «Град» пересадили. Прошел Кременную, потом Авдеевку, сейчас днепропетровское направление. Меня поставили на машину воздушного наблюдения, сопровождать «Грады» и защищать их от дронов.

На пикапе, который поставили артиллеристам земляки-волонтеры, сразу установили средства радиоэлектронной борьбы. Дядя Витя показывает место на двери, куда, промахнувшись мимо двигателя, попадал украинский FPV-дрон. По словам нашего собеседника, уже три раза стрелки в сопровождении отбивали прямые налеты вражеских дронов на свой «Град».

В кузове пикапа по дороге дождь быстро пропитывает чехлы шлемов, и вода начинает капать на глаза под набегающими потоками ветра. Придерживаясь рукой, стоящий за кабиной боец внимательно смотрит в небо над посадками, иногда похлопывая рукой непромокаемый чехол, который прикрывает что-то в пластиковом тубусе от американского артиллерийского снаряда, закрепленном у борта. Интересуюсь, что там, рассчитывая увидеть какую-то разновидность противодроновых средств. Но там аккуратно упакованы тренога и буссоль, которые будут нужны для точного ориентирования «Града» на огневой позиции. Даже работая с одной и той же точки, невозможно полностью одинаково припарковать боевую машину, и для по-настоящему точной стрельбы надо использовать приборы.

Боевая работа реактивной артиллерии

Ближе к огневой сзади из дождя показывается обвешанный защитными экранами «Град». Движение распланировано отлично, чтобы и сопровождение, и боевая машина вышли на огневую позицию почти одновременно. Навстречу проезжает пара багги, идущих в тыл со стороны передовой. Стрелки показывают поднятые большие пальцы: впереди небо чистое. За очередным поворотом между лесополосами огневая позиция реактивщиков. Брошенные в деревьях упаковки от снарядов показывают, что раньше тут работала украинская артиллерия — в обратную сторону. Из машины спрыгивают топогеодезист и командир взвода, и пока расчет разворачивает «Град», уже установлена буссоль, и начинается работа с приборами. Кроме наводчика, все остальные рассыпались вокруг с личным оружием, машину прикрывают пять стрелков.

Младший лейтенант Эдуард Рымарь, командир взвода, работая с буссолью, в какой-то момент сбрасывает шлем, с которого, мешая пользоваться оптикой, стекает вода. Нельзя тратить время, протирая воду, потому что боевая машина с полным «пакетом», как называют загруженный блок реактивных снарядов артиллеристы, не должна провести на открытом пространстве ни одной лишней секунды. И только закончив работу с прибором и передав по рации воздушным корректировщикам готовность к стрельбе, Эдуард надевает шлем и ждет подтверждения, что «птица» видит цель и готова наблюдать первые прилеты. Водитель на несколько секунд подбегает к машине и глушит двигатель, услышав, что установка наведена. В наступившей тишине все прислушиваются к небу, где может зажужжать вражеский дрон. Воздушная разведка подтверждает готовность почти сразу и, неожиданно для меня, Эдуард командует дать серию из 10 пристрелочных ракет.

Командир взвода РСЗО «Град» младший лейтенант Эдуард Рымарь

Они уходят в Днепропетровскую область, за установкой от мокрой земли поднимается пар после реактивных струй. В рации слышны переговоры с корректировщиками.

— Ждем корректуру, время полета снарядов примерно 60 секунд, еще секунд 30 на расчеты корректировки, и отправим остаток. Мы всегда уверены в себе. Я работаю на «Градах» давно, с 2022 года, в каждом из своих бойцов уверен. «Град» такое оружие, что имеет большой психологический эффект, когда накрывает площадь, — поясняет младший лейтенант Рымарь в ответ на мое удивление такому щедрому расходу боекомплекта сразу на пристрелке.

Пока он в ожидании данных для корректировки перечисляет свой боевой путь от Херсона до Днепропетровской области и должности от заряжающего до взводного, вместо новых данных приходит команда «остатком огонь», то есть ничего менять не надо, можно добить цель.

— Урал, готов? Урал, остатком, триста — тридцать — три! — командует Эдуард.

Команда «333» использовалась еще тогда, когда огонь велся взводами и орудия должны были выстрелить одновременно, услышав третью тройку. Сейчас, конечно, это в первую очередь дань традициям артиллерии. Ракеты уходят быстро, одна за другой, и через пару секунд после последнего выстрела весь расчет одновременно срывается с мест к машине. Начинается сворачивание и быстрый уход с позиции, который по слаженности действий и скорости может поспорить с пит-стопом раллийных автогонок.

Уже не пользуясь рацией, командир машины кричит: «Расход 39» — одна ракета из 40 не сработала, результат вполне допустимый по стандарту даже на учениях в мирное время. Назад надо ехать еще быстрее, выстрелы реактивных снарядов видны на множество километров и привлекают внимание всех имеющихся средств поражения врага. Почти чувствуется напряжение, с которым водители машин удерживаются в заносах на мокрой грунтовке, когда ехать необходимо как можно быстрее, но цеплять обочину, где могут быть мины, нельзя.

И уже в укрытии, спрятав «Град», договариваем с командиром взвода наш прерванный на позиции комментарий. Эдуард рассказывает, как прошел все должности от водителя до командира взвода и получил своё первое офицерское звание в зоне специальной военной операции после курсов.

— Главная наша задача — это победа, других целей пока не имею, — отвечает он на вопрос о планах дальнейшей военной карьеры.

И уже перед нашим отъездом под улыбки поддержки от расчета и стрелков прикрытия Эдуард решает воспользоваться случаем и записать видеопривет домой своей беременной жене.

Дмитрий Астрахань