Обменным курсом: асимметричная тактика «Хезболлы» ломает военное превосходство Израиля

Ливанское движение сделало ставку на массовое применение беспилотников и усилило противовоздушную оборону

Движение «Хезболла» усилило применение беспилотников и средств противовоздушной обороны, что создает новые угрозы для израильской авиации и бронетехники, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Массовое использование дронов позволяет группировке наносить регулярные удары по позициям противника и компенсировать технологическое превосходство армии.

Тактика массовых FPV-дронов

Ливанское движение обновило стратегию противостояния израильской армии. Ставка сделана на масштабное использование FPV-беспилотников и модернизацию ПВО, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что «Хезболла» адаптирует опыт современных конфликтов, включая СВО, переводя боевые действия в плоскость асимметричных ответов.

— В отличие от многих армий мира, которые продолжают опираться на дорогостоящие платформы, «Хезболла» сделала ставку на массовое применение БПЛА как средства «третьей технологической лиги». Низкие производственные затраты при высокой результативности позволяют нивелировать превосходство противника, — отмечает главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

FPV-дроны движения «Хезболла», захваченные израильской армией в ходе операции в Ливане Источник изображения: Фото: IDF

По его словам, сейчас наблюдается впечатляющая скорость обучения операторов. Если на начальном этапе атаки носили разведывательный характер или демонстрировали низкую эффективность, то сейчас мы видим полноценную профессионализацию. Использование FPV-дронов перешло от простых «прощупываний» периметра к серийным высокоточным ударам по бронетехнике, позициям живой силы и даже авиационной технике.

Ключевым индикатором прогресса является увеличение радиуса применения систем. Если раньше эксперты ошибочно полагали, что «Хезболла» использует исключительно оптические средства наведения (из-за идеальной «картинки» на малых дистанциях), то появление характерных помех («снега») на передаваемом видеосигнале в последних кадрах объективного контроля однозначно указывает на переход к работе на «взрослых» дистанциях. Это свидетельствует об успешном решении задач по усилению мощности передатчиков и защите каналов управления на удалении в несколько километров, подчеркнул эксперт.

БПЛА самолетного типа движения «Хезболла» Источник изображения: Фото: Getty Images/Scott Peterson

«Хезболла» больше не делает ставку на один тип вооружения. В ход идет эшелонированный комплекс средств: FPV-коптеры для тактической работы в ближнем радиусе, БПЛА самолетного типа (аналогичные по классу российским «Молниям») для поражения целей на оперативной глубине, дальнобойные средства типа «Герань» и системы РСЗО для перегрузки ПВО противника.

— Современная война стирает границы между высокотехнологичными армиями и негосударственными формированиями. Опыт последних недель показывает: наличие широкой номенклатуры недорогих, но массовых ударных дронов позволяет даже полевым командирам эффективно противостоять странам с высоким уровнем развития. Это новый вызов для систем безопасности, требующий переосмысления защиты объектов и брони, — резюмировал Дмитрий Кузякин.

Могут ли ПЗРК сбивать дроны

Качественные изменения тактики «Хезболлы» затронули и противовоздушную оборону. Применение переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) по израильской авиации — серьезный сигнал. По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, сейчас можно выделить два ключевых типа систем в распоряжении группировки.

— Первая — иранский ПЗРК MISAG-2. По сути, это локализованная версия советской «Иглы» 80-х годов с глубоко модернизированной элементной базой. Сегодня это самостоятельный продукт ВПК Ирана, — поясняет аналитик. — Второй, куда более опасный образец — «Игла-С». Это современная российская разработка, попавшая в регион, вероятно, через «сирийские» поставки.

Иранский военнослужащий с ПЗРК MISAG-2 Источник изображения: Фото: x.com

В отличие от базовых моделей, «Игла-С» обладает принципиально иными возможностями. Во-первых, всеракурсность: система захватывает цель на встречных курсах. Во-вторых, помехозащищенность: благодаря чувствительной головке самонаведения, ракету крайне сложно обмануть стандартными тепловыми ловушками.

Оба комплекса имеют схожие характеристики: эффективная дальность поражения составляет порядка 5 км, досягаемость по высоте — до 4–5 км. Это создает угрозу для вертолетов, самолетов тактической авиации и крупных разведывательно-ударных беспилотных аппаратов.

Иранские мужчины с ПЗРК во время одного из митингов. Внизу — ПЗРК «Игла-С» Источник изображения: Фото: x.com

— ПЗРК — не универсальное средство против любых БПЛА. Против малогабаритных FPV-коптеров такие ракеты почти бесполезны из-за физических ограничений, — отметил он. — Во-первых, отсутствие теплового следа. Головки самонаведения реагируют на излучение двигателей. Электрические моторы FPV-дронов не генерируют достаточного тепла. Во-вторых, малые габариты делают цели невидимыми для инфракрасных датчиков ракет.

Атаки беспилотников по ЦАХАЛ

Шиитское движение теперь регулярно применяет беспилотники для ударов по позициям ЦАХАЛ на юге Ливана. Согласно сводкам формирования, боевые дроны атаковали артиллерийские батареи на холме Эль-Байяда, нанося урон противнику. Как подчеркивают представители группировки, операция стала ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня и обстрелы селений, повлекшие гибель мирных граждан.

Также зафиксирована атака оптоволоконного FPV-дрона с гранатой от ПГ-7ВЛ по израильскому танку Merkava Mk.4. Оператор целился в нижнюю лобовую деталь машины. Ранее БПЛА поразили в поселке Эт-Тейбе израильский конвой, эвакуировавший раненых.

Кадр атаки FPV-дрона «Хезболлы» на израильский танк Merkava Mk.4 Источник изображения: Фото: x.com

The Jerusalem Post сообщает: солдаты элитного спецподразделения 669 получили ранения при эвакуации бойца из-за ударов FPV-дронов. На кадрах в Сети видно, как беспилотники атакуют группу в момент погрузки раненого в вертолет. Один аппарат сбили, второй ударил рядом. Вертолет не пострадал и оперативно покинул место инцидента.

Подразделение 669 — элитный поисково-спасательный отряд ЦАХАЛ, ответственный за эвакуацию с поля боя и медицинскую помощь. В период боевых действий этот отряд активно привлекают для спасения военнослужащих.

В ответ на активность «Хезболлы» израильские военные нанесли серию артиллерийских и авиационных ударов по инфраструктуре шиитской организации. Целями стали отряды ракетчиков, пусковые установки и склады оружия. Армейская пресс-служба отчиталась об уничтожении групп боевиков, готовившихся к залпам, и радикалов, передвигавшихся на мотоциклах.

Юлия Леонова