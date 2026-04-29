«Будущее военно-морской авиации»: БПЛА MQ-25A ВМС США совершил первый полёт

Первый беспилотный летательный аппарат MQ-25A Stingray палубной авиации ВМС США успешно завершил свой первый испытательный полет. Предполагается, что использование БПЛА на авианосцах увеличит дальность полетов и снизит риск для личного состава.

Во время двухчасового полета летчики ВМС США и представители компании Boeing управляли аппаратом с наземной станции управления MD-5, включающей в себя систему MDCX производства Lockheed Martin. Аппарат выполнил ряд маневров, также были испытаны основные функции управления полетом, характеристики двигателя и управляемость беспилотника.

MQ-25A Stingray является первым действующим беспилотником палубной авиации ВМС США, разработанным в первую очередь для дозаправки пилотируемых самолетов в воздухе. Это увеличит дальность боевых действий и ударные возможности авиационного крыла авианосцев. После успешных испытаний аппарата планируется продолжить интеграцию наземной станции управления и расширить диапазон полетных характеристик.

Новый беспилотник не только в перспективе сможет освободить пилотируемую авиацию от роли танкеров, позволяя истребителям полностью сосредоточиться на ударных задачах, но и обладает потенциальной возможностью нести противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM). MQ-25A спроектирован для совместной работы с палубными истребителями: F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, а также с самолётами ДРЛО E-2D Hawkeye.