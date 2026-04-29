Войти
Lenta.ru

Европейская Vega C оказалась дороже российских и индийских ракет

182
0
0
Фото: CNES / ESA / Arianespace / Optique Video CSG / H Rouffie, 2017
Европейская Vega C оказалась дороже российских и индийских ракет, пишет European Spaceflight (ES).

Издание обратило внимание, что запуск космического аппарата Sentinel-1C итальянской легкой ракетой Vega C в декабре 2024 года обошелся европейскому космическому агентству (ЕКА) более чем в 51 миллион евро.

Портал отмечает, что запуск аналогичной по грузоподъемности индийской ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) по состоянию на 2018 год обходился менее чем в 19 миллионов евро, а за старт российского конверсионного носителя «Рокот» в 2017 году ЕКА заплатило 27,1 миллиона евро.

Издание пишет, что из-за особенностей ракет и разных сроков заключения контрактов прямое сравнение стоимости запусков затруднительно. «Тем не менее, похоже, что цена на Vega C завышена», — резюмирует ES.

Издание признает, что, «хотя стоимость Vega C может быть неконкурентоспособной во всех коммерческих контекстах, как ЕКА, так и Европейская комиссия неоднократно подчеркивали необходимость суверенного доступа в космос». «Это обеспечивает спрос на европейские ракеты, даже если существуют более дешевые иностранные альтернативы», — пишет портал.

Ранее ЕКА стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировало посредством взрыва.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Индия
Россия
Франция
Продукция
Рокот
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Евросоюз
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
