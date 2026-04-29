Войти
Военное обозрение

В США подтвердили строительство спутниковой системы ПРО «Золотой купол»

193
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты официально подтвердили факт строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом на ежегодном симпозиуме в Колорадо-Спрингс заявил генерал космических сил Майкл Гетлейн, назначенный Трампом руководителем программы:

«Золотой купол» реален. Это больше не теория. Мы приступили к работе. У нас все готово для строительства, и мы строим это прямо сейчас. Это реальность в действии.

Что это за система? Многоуровневая ПРО, призванная защитить материковую часть США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

Трамп подписал соответствующий указ 27 января 2025 года. Идею сравнивают с израильским «Железным куполом» и со Стратегической оборонной инициативой Рональда Рейгана 1983 года. Но есть нюанс: предложения Рейгана так и остались на бумаге.

По оценке бюджетного управления Конгресса, реализация проекта займет около 20 лет и будет стоить не менее 500 млрд долларов. Ранее называлась сумма в 175 млрд – видимо, за первый эшелон. Для сравнения: годовой оборонный бюджет США в 2025 году составил 895 млрд долларов.

Технически «Купол» предполагает размещение на околоземной орбите сотен тысяч спутников. Они должны обнаруживать и уничтожать вражеские ракеты на взлетном участке траектории. Канада уже выразила готовность участвовать в проекте. Трамп подтверждал это еще в мае 2025 года.

Гетлейн назвал «Купол» самой амбициозной программой космической обороны за последние 40 лет. Полтриллиона долларов и два десятилетия – это даже по американским меркам гигантские сроки и деньги.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Проекты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
