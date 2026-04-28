Путин заявил о готовности поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Место символичное – президентская библиотека. Повестка – судьба Ближнего Востока. Глава российского государства был предельно откровенен. Москва готова поддерживать интересы Тегерана в контексте ближневосточного конфликта:

Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее.

Путин также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. И попросил Аракчи передать слова благодарности и пожелания здоровья:

Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний – и наступит мир.

Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку. И подчеркнул: отношения двух стран будут только укрепляться:

Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени.

Перед началом переговоров Аракчи сообщил о намерении обсудить координацию действий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Встреча прошла при участии Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова. С иранской стороны были также заместитель министра Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.