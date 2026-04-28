Путин заявил о готовности поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке

Источник изображения: topwar.ru
В Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Место символичное – президентская библиотека. Повестка – судьба Ближнего Востока. Глава российского государства был предельно откровенен. Москва готова поддерживать интересы Тегерана в контексте ближневосточного конфликта:
Путин также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. И попросил Аракчи передать слова благодарности и пожелания здоровья:
Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку. И подчеркнул: отношения двух стран будут только укрепляться:
Перед началом переговоров Аракчи сообщил о намерении обсудить координацию действий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Встреча прошла при участии Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова. С иранской стороны были также заместитель министра Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.