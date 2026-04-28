ЦАМТО

Elbit Systems поставит ВС Израиля авиационные боеприпасы

Испытательный пуск израильской управляемой ракеты IAI/Elbit Systems Rampage класса "воздух-поверхность" с истребителя Lоckheed Martin F-16I Sufa
Испытательный пуск израильской управляемой ракеты IAI/Elbit Systems Rampage класса "воздух-поверхность" с истребителя Lоckheed Martin F-16I Sufa.
Источник изображения: Israel Aerospace Industries (IAI)

ЦАМТО, 27 апреля. Компания Elbit Systems Ltd. 22 апреля объявила, что в ходе проведения операции Roaring Lion против Ирана с ней был подписан ряд контрактов общей стоимостью около 200 млн. долл. на поставку МО Израиля современных авиационных боеприпасов.

По информации СМИ, заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов, предназначенных для поддержки ударных операций и выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе.

Подробности продажи, включая номенклатуру боеприпасов и сроки их поставки, не разрываются.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис, серия заключенных контрактов подчеркивает компетенции Elbit Systems в области авиационных систем вооружения.

Последние закупки показывают, что ВС Израиля продолжают приобретать широкий спектр боеприпасов национального и зарубежного производства. Так, в апреле МО Израиля подписало с Elbit Systems контракт на сумму около 48 млн. долл., предусматривающий поставку десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Закупка последовала за подписанным в январе долгосрочным контрактом стоимостью 183 млн. долл. на поставку различных боеприпасов для пополнения запасов. Ранее, в августе 2025 года, были заключены два контракта общей стоимостью около 260 млн. долл. на поставку современных авиационных боеприпасов Министерству обороны Израиля.

  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Компании
Elbit Systems
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету