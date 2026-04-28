Elbit Systems поставит ВС Израиля авиационные боеприпасы

ЦАМТО, 27 апреля. Компания Elbit Systems Ltd. 22 апреля объявила, что в ходе проведения операции Roaring Lion против Ирана с ней был подписан ряд контрактов общей стоимостью около 200 млн. долл. на поставку МО Израиля современных авиационных боеприпасов.

По информации СМИ, заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов, предназначенных для поддержки ударных операций и выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе.

Подробности продажи, включая номенклатуру боеприпасов и сроки их поставки, не разрываются.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис, серия заключенных контрактов подчеркивает компетенции Elbit Systems в области авиационных систем вооружения.

Последние закупки показывают, что ВС Израиля продолжают приобретать широкий спектр боеприпасов национального и зарубежного производства. Так, в апреле МО Израиля подписало с Elbit Systems контракт на сумму около 48 млн. долл., предусматривающий поставку десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Закупка последовала за подписанным в январе долгосрочным контрактом стоимостью 183 млн. долл. на поставку различных боеприпасов для пополнения запасов. Ранее, в августе 2025 года, были заключены два контракта общей стоимостью около 260 млн. долл. на поставку современных авиационных боеприпасов Министерству обороны Израиля.