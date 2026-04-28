«Калашников» поставил госзаказчику первую в 2026 году партию АК-12

Источник изображения: Фото: t.me/kalashnikovnews

Группа компаний (ГК) «Концерн «Калашников» поставила в рамках заключенного с госзаказчиком контракта первую в 2026 году партию своих автоматов модели АК-12 образца 2023 года. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

«АО «Концерн «Калашников» отгрузило первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года. <...> АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник» <...> и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Это оружие, как объяснили там же, на протяжении шести лет является основным для бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, поэтому объемы его производства сохраняются на высоком уровне. Названная тенденция, как добавили в материале, является стабильной.

Автоматы модели, о которой идет речь, согласно информации представителей пресс-службы «Калашникова», отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они широко используются в частности представителями штурмовых подразделениях всех группировок войск.

В пресс-службе «Концерна «Калашников» 1 апреля заявили об увеличении на 15% по сравнению с плановым показателем 2025 года объема производства укороченных автоматов АК-12К с сохранением всех боевых качеств базового АК-12. Этот вид улучшенного оружия оснащен прибором для произведения малошумной стрельбы. Тогда же гендиректор ГК-производителя, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников заявил о переведении производственных мощностей предприятия на круглосуточный режим работы.

