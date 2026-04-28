МиГ-29М (9-15)

Это одноместный фронтовой многоцелевой истребитель, глубокая модификация самолета МиГ-29 с двумя двигателями РД-33К тягой по 8800 кгс, новой системой вооружения и рядом конструктивных доработок.

Первый полет опытном экземпляре МиГ-29М - самолете № 151 (9-15/1) выполнил 40 лет назад 26 апреля 1986 г. летчик-испытатель В.Е. Меницкий.

Летчик-испытатель В.Е. Меницкий. Источник: Валерий Агеев

Основу системы вооружения истребителя составляет импульсно-доплеровская РЛС с щелевой антенной решеткой ("Жук") с улучшенной помехозащищенностью, возможностью одновременного сопровождения 10 и обстрела 4 воздушных целей, режимами обзора земной поверхности и картографирования.

Пилотажно-навигационное оборудование МиГ-29М также модернизировано: установлены новые инерциально-навигационная система, радиотехническая система ближней навигации. Бортовой комплекс обороны МиГ-29М включал новую станцию предупреждения об облучении, которая имеет возможность выдавать целеуказание головкам самонаведения противорадиолокационных ракет.

При разработке модернизированного истребителя большое внимание уделялось совершенствованию рабочего места летчика. Был улучшен обзор из кабины (угол обзора вперед - вниз за счет приподнятого положения катапультного кресла увеличился до 15 град). Значительным доработкам подверглась система индикации: в кабине МиГ-29М установили два многофункциональных монохромных индикатора на ЭЛТ (с перспективой замены на цветные), на которые выводилась прицельная и навигационная информация.

Основным прицельно-пилотажным прибором стал улучшенный индикатор на лобовом стекле (ИЛС), а малогабаритные электромеханические пилотажные приборы с круглыми циферблатами, расположенные в центре приборной доски, стали резервными на случай отказа электронной индикации. Осуществлять управление основными системами самолета и производить выбор оружия пилот МиГ-29М мог, не снимая рук с рычагов управления двигателями и ручки управления (концепция HOTAS).

Существенно изменился комплекс вооружения истребителя. Максимальная масса боевой нагрузки увеличилась до 4500 кг, а число точек подвески возросло до 9 (4 под каждой консолью крыла и одна под фюзеляжем). В состав управляемого вооружения класса "воздух-воздух" была включена новая ракета средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. На МиГ-29М можно подвесить до 8 таких ракет, до 8 увеличено и количество ракет ближнего маневренного воздушного боя. В номенклатуре вооружения остались ракеты увеличенной дальности. Для эффективного поражения наземных целей в состав вооружения МиГ-29М было включено управляемое оружие класса "воздух-поверхность", противокорабельные ракеты, корректируемые авиабомбы. Номенклатура неуправляемого вооружения осталась практически без изменений, но была дополнена рядом неуправляемых ракет.

Следующая группа доработок касалась конструкции и аэродинамики самолета. В отличие от МиГ-29, МиГ-29М оснащается аналого-цифровой электродистанционной системой управления и допускает полет с продольной статической неустойчивостью. Наплыв крыла стал острым, горизонтальное оперение увеличенной площади имеет "зуб" по передней кромке, вместо двух тормозных щитков между соплами двигателей применен один более эффективный большой щиток на верхней поверхности фюзеляжа.

Верхние воздухозаборники упразднены, освободившиеся объемы в наплывах крыла используются для размещения дополнительного объема топлива, а двигатели защищаются от попадания посторонних предметов выпускаемыми в воздушные каналы предохранительными сетками. Увеличение внутреннего запаса топлива почти на 1500 л позволило поднять практическую дальность полета истребителя без подвесных баков на 30-40%.

Не менее существенное отличие МиГ-29М от МиГ-29 заключалось в изменении технологии изготовления планера: в то время как основным технологическим процессом сборки МиГ-29 была клепка, МиГ-29М собирался с широким использованием сварки. Перейти на сварку позволил новый конструкционный материал - легкий и прочный алюминиево-литиевый сплав 01420, из которого выполнялось большое число элементов конструкции планера. Более широким стало и применение композиционных материалов.

В 1987-1991 гг. было построено 5 самолетов МиГ-29М, которые успешно прошли летно-конструкторские испытания и первый этап ГСИ, при этом заказчик выдал предварительное заключение на запуск его в серийное производство. Однако в 1992 г. были прекращены закупки МиГ-29 для ВВС России, а объемы ассигнований для ОКБ по тематике фронтовых истребителей были значительно урезаны. В 1992-1993 гг. полеты на самолетах МиГ-29М были фактически прекращены.

Всего в период с 1986 по 1994 гг. на шести опытных МиГ-29М было совершено почти 1200 полетов, в ходе которых удалось опробовать и довести большинство систем самолета и его оборудования, отладить несколько версий программного обеспечения СУВ и системы индикации, исследовать вопросы электромагнитной совместимости БРЭО, отработать ряд элементов боевого применения, провести реальные пуски ракет и боевые стрельбы по наземным целям. Для поставок на экспорт прорабатывался вариант МиГ-29МЭ (МиГ-33).

На рубеже 80-90-х гг. в АНПК "МиГ" была подготовлена программа поэтапной модернизации МиГ-29М (МиГ-29М1, МиГ-29М2, МиГ-29М3 и т.д.), в процессе которой предполагалось увеличить внутренний запас топлива, внедрить систему дозаправки топливом в полете, ввести переднее горизонтальное оперение и новые консоли крыла, внедрить более совершенную систему вооружения, более мощные двигатели и т.д.

Кроме того, на базе МиГ-29М был разработан аванпроект истребителя-бомбардировщика (штурмовика) МиГ-29Ш, отличавшийся введением мощных средств повышения боевой живучести, модифицированным комплексом оборудования, увеличенной до 5000 кг массой боевой нагрузки, более мощными двигателями. Рассматривался и двухместный учебно-боевой вариант МиГ-29УБМ.

Валерий Агеев