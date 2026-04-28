Военное обозрение

Тайвань получил последнюю партию из закупленных у США танков Abrams

Тайвань получил последнюю партию из закупленных ранее у США танков Abrams. Всего Тайвань получил 108 танков общей стоимостью около 1,29 млрд долл. Первая партия из 38 единиц прибыла в декабре 2024 года, а вторая партия из 42 машин была доставлена на остров в июле 2025 года.

Вашингтон продолжает последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с Тайванем, формируя задел для усиления военных возможностей острова. Благодаря американским поставкам танков Abrams Тайвань создает новые механизированные подразделения, оснащенные предоставленными США машинами.

Между тем в возможном противостоянии с Китаем США делают ставку не только на танки и другую бронетехнику, а в большей степени на БЭКи, при помощи которых предполагается сдерживать корабли ВМС КНР. Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжуншань подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Saronic Technologies, специализирующейся на разработке морских беспилотников. При этом стороны сосредоточились на развитии критически важных технологий: распознавания и сопровождения целей с применением искусственного интеллекта, автономного перехвата, развертывания защитных барьеров, координации групп катеров, уклонения от препятствий, а также систем самостоятельного принятия решений.

Акцент делается на внедрение технологий автономной навигации и распределенных вычислений от компании Saronic, а также на совместную разработку модульной платформы БЭКа. Предполагается, что такой подход позволит снизить стоимость производства, ускорить замену компонентов и обеспечить удалённое обновление программного обеспечения.

