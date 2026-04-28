Реальная мощность ИИ в Китае может оказаться в тысячи раз больше

Развитие искусственного интеллекта в Китае, судя по всему, идет еще более быстрыми темпами, чем принято считать, благодаря тому, что эксперты называют «скрытыми вычислительными мощностями» — огромным вычислительным ресурсам, которые практически не учитываются при глобальных сравнениях.

По некоторым данным, так называемая «скрытая вычислительная мощность» страны может быть в 6000 раз выше, чем принято считать.

Это расхождение связано с тем, как измеряется вычислительная мощность: в то время как глобальные тесты ориентированы на узкую категорию высокопроизводительных суперкомпьютеров, в китайских тестах учитывается гораздо более широкая сеть ресурсов, таких как облачная инфраструктура, распределенные центры обработки данных и специализированные чипы для искусственного интеллекта.

По данным Министерства промышленности и информатизации (МИИ), Китай достиг показателя в 1882 эксафлопс — сокращённо от «экса операций с плавающей запятой в секунду» — что эквивалентно 1882 квинтиллионам, или миллиардам миллиардов, вычислений в секунду, сообщает SCMP.

Эта цифра более чем в 6000 раз превышает вычислительную мощность страны, отраженную в списке Top500 — одном из немногих доступных бенчмарков для сравнения прогресса Китая в области суперкомпьютеров с другими странами, особенно с США, по данным Interesting Engineering.

Такие показатели свидетельствуют о том, что вычислительная экосистема выходит далеко за рамки традиционных суперкомпьютерных центров. Вместо того чтобы полагаться исключительно на несколько флагманских машин, Китай, судя по всему, создает разветвленную и взаимосвязанную инфраструктуру, способную поддерживать крупномасштабные ИИ-приложения в различных отраслях. Такой подход отражает стратегический акцент на интеграцию вычислительных мощностей в экономику — от производства и здравоохранения до транспорта и научных исследований.

Последствия использования этой скрытой мощности весьма значительны для глобального технологического ландшафта. Вычислительная мощность — основополагающий ресурс для обучения продвинутых моделей искусственного интеллекта, проведения сложных симуляций и внедрения инноваций, требующих больших объемов данных. Если оценки Китая хотя бы частично верны, то они указывают на то, что страна стремительно укрепляет свои позиции в глобальной гонке в области искусственного интеллекта. Более мощные вычислительные ресурсы могут ускорить циклы исследований и разработок, что позволит быстрее внедрять сложные системы и, возможно, сократить отставание от других ведущих стран.