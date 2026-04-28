Время электроники

Реальная мощность ИИ в Китае может оказаться в тысячи раз больше

Флаг КНР
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan, File

Развитие искусственного интеллекта в Китае, судя по всему, идет еще более быстрыми темпами, чем принято считать, благодаря тому, что эксперты называют «скрытыми вычислительными мощностями» — огромным вычислительным ресурсам, которые практически не учитываются при глобальных сравнениях.

По некоторым данным, так называемая «скрытая вычислительная мощность» страны может быть в 6000 раз выше, чем принято считать.

Это расхождение связано с тем, как измеряется вычислительная мощность: в то время как глобальные тесты ориентированы на узкую категорию высокопроизводительных суперкомпьютеров, в китайских тестах учитывается гораздо более широкая сеть ресурсов, таких как облачная инфраструктура, распределенные центры обработки данных и специализированные чипы для искусственного интеллекта.

По данным Министерства промышленности и информатизации (МИИ), Китай достиг показателя в 1882 эксафлопс — сокращённо от «экса операций с плавающей запятой в секунду» — что эквивалентно 1882 квинтиллионам, или миллиардам миллиардов, вычислений в секунду, сообщает SCMP.

Эта цифра более чем в 6000 раз превышает вычислительную мощность страны, отраженную в списке Top500 — одном из немногих доступных бенчмарков для сравнения прогресса Китая в области суперкомпьютеров с другими странами, особенно с США, по данным Interesting Engineering.

Такие показатели свидетельствуют о том, что вычислительная экосистема выходит далеко за рамки традиционных суперкомпьютерных центров. Вместо того чтобы полагаться исключительно на несколько флагманских машин, Китай, судя по всему, создает разветвленную и взаимосвязанную инфраструктуру, способную поддерживать крупномасштабные ИИ-приложения в различных отраслях. Такой подход отражает стратегический акцент на интеграцию вычислительных мощностей в экономику — от производства и здравоохранения до транспорта и научных исследований.

Последствия использования этой скрытой мощности весьма значительны для глобального технологического ландшафта. Вычислительная мощность — основополагающий ресурс для обучения продвинутых моделей искусственного интеллекта, проведения сложных симуляций и внедрения инноваций, требующих больших объемов данных. Если оценки Китая хотя бы частично верны, то они указывают на то, что страна стремительно укрепляет свои позиции в глобальной гонке в области искусственного интеллекта. Более мощные вычислительные ресурсы могут ускорить циклы исследований и разработок, что позволит быстрее внедрять сложные системы и, возможно, сократить отставание от других ведущих стран.

  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету